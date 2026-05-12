कच्ची कैरी पसंद है? सिर्फ 2 चीजों से बनाएं ये खट्टी-मीठी आइसक्रीम, बच्चे बार-बार मांगेंगे!
Kacche Aam Ki Ice Cream: कच्चा आम पसंद है तो ये आइसक्रीम भी आपको खूब पसंद आने वाली है। सिर्फ 2 चीजों से ये फटाफट बन जाती है और इसका खट्टा मीठा टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि बच्चे हो या बड़े, इसके फैन होने वाले हैं।
गर्मियों की शुरुआत होते ही कच्ची कैरी यानी कच्चे आम आना शुरू हो जाते हैं। अचार, चटनी, सब्जी, खट्टी-मीठी लौंजी और भी बहुत सारी डिशेज इनसे बनाई जाती हैं। अगर आपको खट्टा खाना पसंद है, तो कच्चे आम को आपने यूं ही नमक-मिर्च लगाकर भी खाया होगा। खैर, गर्मियों का सीजन है तो ठंडी-ठंडी आइसक्रीम की बात ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो क्यों ना फिर इस बार कच्चे आम की ही आइस्क्रीम बना ली जाए? जी हां, कच्चे आम की कैंडी अगर आपको पसंद है तो घर में आप इसकी आइसक्रीम भी बना सकते हैं। बच्चों से ले कर बड़ों को इसका खट्टा-मीठा स्वाद खूब पसंद आएगा। रही बनाने की बात तो रेसिपी एकदम सिंपल है और आपको बाहर से कुछ लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं।
कच्चे आम की आइसक्रीम बनाने के लिए सामग्री
कच्चे आम की खट्टी-मीठी आइसक्रीम बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की जरूरत होगी। वो हैं- दो कच्चे आम और एक कप चीनी। चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप थोड़ा सा हरा फूड कलर भी डाल सकते हैं, इससे एकदम कच्चे आम की कैंडी वाला कलर आएगा। हालांकि ये पूरी तरह ऑप्शनल है।
ऐसे बनाएं कच्चे आम की खट्टी-मीठी आइसक्रीम
गर्मियों में कुछ रिफ्रेशिंग और टेस्टी खाने का मन है, तो ये कच्चे आम की पॉप्सिकल्स आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। इनका टेस्ट बिल्कुल कच्चे आम की कैंडी जैसा होता है, जो बच्चों को भी खूब पसंद आता है। इसे बनाना बिल्कुल सिंपल है। बस इसके लिए आपको कच्चे आम को अच्छे से धो लेना है, फिर इनके छिलके को रिमूव कर देना है। अब इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
इसके बाद एक मिक्सर में कच्चे आम के टुकड़े डालें, साथ में थोड़ी सी चीनी और पानी एड करें। अब इन्हें पीस लें। ध्यान रहे आपको पेस्ट नहीं बनाना है, बल्कि एकदम पतला सा लिक्विड तैयार करना है, जिसे आप फ्रिज में जमा सकते हैं। अब इस लिक्विड को पॉप्सिकल्स मोल्ड में डालें और चाहें तो ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च भी छिड़क सकते हैं। इसका हल्का मसालेदार फ्लेवर आता है।
फ्रिज में कितनी देर रखना है?
आइसक्रीम मोल्ड्स को फ्रिज में लगभग 6-7 घंटे या रात भर जमने के लिए छोड़ दें। ये एकदम अच्छे से सेट हो जाएगी। पॉप्सिकल को मोल्ड से बाहर निकालने के लिए कुछ सेकेंड हल्के गर्म पानी में भिगोकर रखें, ये बिना दवाब या मेहनत के आराम से निकल जाएगी।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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