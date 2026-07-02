तंदूरी चिकन से मिला Butter Chicken बनाने का आइडिया, भारत-पाकिस्तान के बंटवारे से जुड़ा है इसका इतिहास
बटर-चिकन तो आपने खूब खाया होगा लेकिन क्या इसका दिलचस्प इतिहास जानते हैं। पाकिस्तान से भारत आई इस डिश की कहानी भी बंटवारे से जुड़ी हुई है। चलिए आपको बटर-चिकन बनने की दिलचस्प कहानी बताते हैं।
History Of Butter Chicken: नॉन-वेज लवर्स बटर-चिकन खाना खूब पसंद करते हैं, इसका क्रीमी टेक्सचर मुंह में जाते ही चिकन के साथ घुल जाता है। कई लोग घर पर भी अक्सर बटर-चिकन ही बनाकर खाते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये रेसिपी आई कहां से है? बटर-चिकन को मुर्ग मखनी के नाम से भी जाना जाता है और ये नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली डिश है। कम लोग जानते होंगे कि इसका इतिहास आजादी के समय से जुड़ा है। जी हां, बटर-चिकन की कहानी भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान की है, उसी समय इस रेसिपी का जन्म हुआ, जो आज दुनियाभर में मशहूर है। चलिए आज हम आपको बटर-चिकन के बनने की दिलचस्प कहानी बताते हैं।
भारत-पाकिस्तान के बंटवारे से पहले की कहानी
भारत-पाकिस्तान का जब बंटवारा भी नहीं हुआ था, उसके पहले इस डिश को पाकिस्तान में बनाया गया था। आजादी मिलने के बाद ये डिश पाकिस्तान से दिल्ली पहुंच गई और फिर पूरे भारत में मशहूर हो गई। बंटवारे से पहले पाकिस्तान के पेशावर में एक गोरा बाजार हुआ करता था। वहां पर मोखा सिंह लांबा का ढाबा था, जिसमें कुंदन लाल गुजराल नाम के शेफ काम करते थे। एक दिन उन्होंने दही में डुबोकर रखे चिकन के पीस को तंदूर में डाल दिया और उसका स्वाद काफी बढ़िया निकला। ऐसे उन्होंने तंदूरी चिकन बनाने की शुरुआत की। इसका स्वाद सभी की जुबान पर छा गया।
तंदूरी चिकन से बना बटर चिकन
कुछ समय बाद तबियत बिगड़ने के कारण ढाबे के मालिक ने गुजराल को अपना ढाबा बेच दिया। अब गुजराल इसमें कई डिशेस के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। उन्होंने ध्यान दिया कि तंदूरी चिकन कुछ घंटे बाद सख्त हो जाते हैं, जिन्हें खाने में काफी दिक्कत होती है। ऐसे में उन्होंने इसे ग्रेवी में डुबोने का आइडिया निकाला
कैसे बना बटर चिकन
फिर क्या था गुजराल साहब ने बटर, क्रीम और टमाटर को मैश करके गाढ़ी ग्रेवी तैयार की। तंदूर किए हुए चिकन के पीस को इस ग्रेवी में डालकर थोड़ा पका लिया। बस ऐसे बन गया आपका टेस्टी बटर चिकन। इस बटर चिकन का स्वाद सभी को खूब पसंद आया और लोग इसकी डिमांड करने लगे।
पाकिस्तान से दिल्ली आई डिश
फिर भारत-पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और कुंदन लाल दिल्ली आ गए। यहां उन्होंने पुरानी दिल्ली में अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोला और वहां पर यही रेसिपी बनाना शुरू की। साल 1950 के बाद मुर्ग मखनी की ये रेसिपी मशहूर होती चली गई और फिर इसे कई होटलों में बनाया जाने लगा। इसे लोग नान, रुमाली रोटी और चावल के साथ मजे से खाने लगे। आज बटर चिकन की रेसिपी हर घर में मशहूर है और लोग इसे मजे से खाते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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