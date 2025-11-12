देसी घी में शकरकंद भूनकर बना लें टेस्टी हलवा, मुंह में घुल जाएगी ये रेसिपी

संक्षेप: Winter Recipes: शकरकंद को घी में भूनकर, ड्राई फ्रूट्स के साथ बहुत ही टेस्टी सा हलवा भी आप बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसे गिल्ट फ्री एंजॉय किया जा सकता है, क्योंकि इसमें नेचुरली ही काफी मिठास होती है।

सर्दियों में कई सुपरफूड बाजार में आने लगते हैं, जिनमें से एक शकरकंद भी है। फाइबर और कई पोषक तत्वों से भरपूर शकरकंद स्वाद में भी बहुत लाजवाब होता है। खासतौर से अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और आपको मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो शकरकंद का मिठास भरा स्वाद आपके लिए ही है। इसे घी में भूनकर, ड्राई फ्रूट्स के साथ बहुत ही टेस्टी सा हलवा भी आप बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसे गिल्ट फ्री एंजॉय किया जा सकता है, क्योंकि इसमें नेचुरली ही काफी मिठास होती है। तो चलिए इस सर्दियों के सीजन के लिए सीख लेते हैं, शकरकंद के हलवे की रेसिपी, जो स्वाद और सेहत से भरपूर है।

हलवा बनाने के लिए सामग्री शकरकंद का हलवा बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं - शकरकंद (500 ग्राम), 1/4 कप गुड़ पाउडर, मुट्ठीभर ड्राई फ्रूट्स, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 2 चम्मच देसी घी, 5-6 केसर के धागे।