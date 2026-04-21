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डाइट फ्रेंडली ड्रिंक: बिना चीनी के भी मिलेगा मीठा स्वाद, ऐसे बनाएं स्वादिष्ट लस्सी

Apr 21, 2026 12:25 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मियों में लस्सी पीना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन ज्यादा चीनी सेहत के लिए सही नहीं होती। ऐसे में बिना चीनी के बनी लस्सी एक हेल्दी और टेस्टी विकल्प है, जो स्वाद और सेहत दोनों का ध्यान रखती है।

डाइट फ्रेंडली ड्रिंक: बिना चीनी के भी मिलेगा मीठा स्वाद, ऐसे बनाएं स्वादिष्ट लस्सी

गर्मियों में ठंडी-ठंडी लस्सी पीने का मजा ही कुछ और होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे मीठा बनाने के लिए ज्यादा चीनी डाल देते हैं, जो सेहत के लिए सही नहीं है। खासकर अगर आप फिटनेस का ध्यान रखते हैं या शुगर कम करना चाहते हैं, तो यह एक चिंता का विषय बन जाता है। ऐसे में बिना चीनी के बनी मीठी लस्सी एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें खजूर और किशमिश जैसी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्वाद के साथ-साथ पोषण भी देती हैं। यह लस्सी ना सिर्फ शरीर को ठंडक देती है, बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाती है और आपको दिनभर एनर्जी से भरपूर रखती है। इसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और हेल्दी तरीके से मीठे का आनंद ले सकते हैं।

सामग्री

1 कप ताजा दही

½ कप ठंडा पानी या दूध

4–5 खजूर (बीज निकालकर)

4–5 किशमिश

1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

बर्फ के टुकड़े (वैकल्पिक)

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बनाने की विधि

  • सबसे पहले खजूर और किशमिश को 10–15 मिनट के लिए हल्के गुनगुने पानी में भिगो दें।
  • अब मिक्सर में दही, पानी या दूध डालें।
  • इसमें भीगे हुए खजूर और किशमिश डालें।
  • इलायची पाउडर डालकर अच्छे से ब्लेंड करें।
  • जब मिश्रण स्मूद हो जाए, तो इसे गिलास में निकालें और चाहें तो बर्फ डालकर सर्व करें।

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क्यों है यह लस्सी हेल्दी?

इस लस्सी में चीनी की जगह खजूर और किशमिश का इस्तेमाल किया गया है, जो नेचुरल मिठास देते हैं। इसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं।

क्या फायदे हैं?

  1. शरीर को ठंडक देता है: लस्सी ठंडी तासीर वाली होती है, जो गर्मियों में शरीर का तापमान संतुलित रखने में मदद करती है। इसे पीने से गर्मी से राहत मिलती है और शरीर को तुरंत ठंडक व सुकून महसूस होता है।
  2. पाचन को बेहतर बनाता है: दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया (प्रोबायोटिक्स) पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। यह गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है और पेट को हल्का रखता है।
  3. एनर्जी देता है: खजूर और किशमिश में नेचुरल शुगर होती है, जो शरीर को तुरंत और लंबे समय तक चलने वाली एनर्जी देती है। यह ड्रिंक आपको दिनभर एक्टिव और फ्रेश बनाए रखने में मदद करता है।
  4. नेचुरल मिठास से हेल्दी विकल्प बनता है: इस लस्सी में रिफाइंड चीनी का इस्तेमाल नहीं होता। खजूर और किशमिश से मिलने वाली नेचुरल मिठास इसे हेल्दी बनाती है और शुगर इनटेक को कंट्रोल करने में मदद करती है।
  5. गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचाता है: लस्सी में पानी और दही का अच्छा संतुलन होता है, जो शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। इसे पीने से डिहाइड्रेशन का खतरा कम होता है और शरीर हाइड्रेटेड रहता है।

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किन बातों का रखें ध्यान?

ताजा दही का ही इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा मात्रा में ना पिएं और डायबिटीज के मरीज मात्रा का ध्यान रखें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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