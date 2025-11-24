नारियल-गुड़ डालकर बहुत टेस्टी बनते हैं आंवले के लड्डू, पूनम देवनानी ने शेयर की रेसिपी

संक्षेप: Amla Laddoo Recipe: क्या आपने कभी आंवला से बनने वाले लड्डू खाएं हैं? यकीन मानिए आंवले से बड़े ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होते हैं। इनमें नारियल और गुड़ का इस्तेमाल होता है, जिससे खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं।

सर्दियों के सीजन में कई सुपरफूड बाजार में आते हैं, जिनमें से एक है आंवला। आंवला एक फल है, जो विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और कई पोषक तत्वों से भरपूर है। इसे कई तरह से आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, सब्जी, अचार, लौंजी या कैंडी बनाकर। लेकिन क्या आपने कभी आंवला से बनने वाले लड्डू खाएं हैं? ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए आंवले से बड़े ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होते हैं। इनमें नारियल और गुड़ का इस्तेमाल होता है, जिससे खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं। सेहत के लिए भी ये बड़े फायदेमंद होते हैं। मसाला किचेन वाली पूनम देवनानी ने इन्हें बनाने की डिटेल्ड रेसिपी शेयर की है, आइए जानते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आंवला लड्डू बनाने की सामग्री आंवला लड्डू बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- आंवला (500 ग्राम), घी (1-2 चम्मच), बादाम (15-20), काजू (15-20), गुड़ का पाउडर (आधा कप से कम), नारियल का बुरादा (आधा कप), इलायची पाउडर (1 चम्मच) और खजूर (1-2 पीस)।