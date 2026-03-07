Hindustan Hindi News
घर पर बनाएं स्ट्रॉबेरी की मीठी-खट्टी चटनी, स्वाद ऐसा कि बार-बार खाने का मन करे

Mar 07, 2026 08:52 am IST
स्ट्रॉबेरी सिर्फ डेजर्ट में ही नहीं, बल्कि चटनी के रूप में भी बेहद स्वादिष्ट लगती है। यह मीठा-खट्टा स्वाद वाली स्ट्रॉबेरी चटनी पराठा, स्नैक्स या खाने के साथ बेहतरीन लगती है और घर पर आसानी से बनाई जा सकती है।

घर पर बनाएं स्ट्रॉबेरी की मीठी-खट्टी चटनी, स्वाद ऐसा कि बार-बार खाने का मन करे

स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है जो अपने मीठे और हल्के खट्टे स्वाद के लिए जाना जाता है। आमतौर पर लोग इसे केक, आइसक्रीम, शेक या डेजर्ट में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे बेहद स्वादिष्ट चटनी भी बनाई जा सकती है?

स्ट्रॉबेरी चटनी का स्वाद मीठा, खट्टा और थोड़ा तीखा होता है, जो इसे बहुत खास बनाता है। यह चटनी पराठा, पूड़ी, समोसा, स्नैक्स या यहां तक कि दाल-चावल के साथ भी अच्छी लगती है। अगर आप खाने में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो स्ट्रॉबेरी चटनी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है।

स्ट्रॉबेरी चटनी बनाने के लिए सामग्री

1 कप ताजी स्ट्रॉबेरी (कटी हुई)

2–3 चम्मच चीनी या गुड़

1 छोटा चम्मच नींबू का रस

1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

1 छोटा चम्मच जीरा

1 छोटा चम्मच तेल

2–3 पुदीने की पत्तियां (वैकल्पिक)

स्ट्रॉबेरी चटनी बनाने की आसान विधि

  • सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक पैन को गैस पर रखें और उसमें थोड़ा सा तेल गर्म करें।
  • तेल गर्म होने के बाद उसमें जीरा डालें और हल्का भून लें। जब जीरा चटकने लगे, तब उसमें कटी हुई स्ट्रॉबेरी डाल दें और धीमी आंच पर 3–4 मिनट तक पकाएं।
  • अब इसमें चीनी या गुड़ डालकर अच्छी तरह मिलाएं। स्ट्रॉबेरी धीरे-धीरे गलने लगेगी और हल्का सा गाढ़ा मिश्रण बन जाएगा। इसके बाद इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च डालें।
  • अंत में इसमें नींबू का रस और पुदीने की पत्तियां डालकर 1–2 मिनट और पकाएं। जब मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तो गैस बंद कर दें।
  • अब आपकी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी चटनी तैयार है। इसे ठंडा होने दें और फिर किसी भी स्नैक्स या खाने के साथ सर्व करें।

स्ट्रॉबेरी चटनी खाने के फायदे

  1. स्ट्रॉबेरी सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। इसमें विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।
  2. यह इम्युनिटी को मजबूत बनाने, त्वचा को स्वस्थ रखने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। स्ट्रॉबेरी से बनी चटनी खाने में स्वाद भी बढ़ाती है और शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी देती है।

कुछ जरूरी टिप्स

  • अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है, तो इसमें थोड़ी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं।
  • चटनी को ज्यादा गाढ़ा बनाने के लिए इसे थोड़ी देर और पका सकते हैं।
  • इसे फ्रिज में रखकर 2–3 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
  • अगर आप रोज के खाने में कुछ नया और अलग स्वाद जोड़ना चाहते हैं, तो स्ट्रॉबेरी चटनी जरूर ट्राई करें। यह बनाने में आसान है और इसका मीठा-खट्टा स्वाद हर किसी को पसंद आता है।

