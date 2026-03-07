घर पर बनाएं स्ट्रॉबेरी की मीठी-खट्टी चटनी, स्वाद ऐसा कि बार-बार खाने का मन करे
स्ट्रॉबेरी सिर्फ डेजर्ट में ही नहीं, बल्कि चटनी के रूप में भी बेहद स्वादिष्ट लगती है। यह मीठा-खट्टा स्वाद वाली स्ट्रॉबेरी चटनी पराठा, स्नैक्स या खाने के साथ बेहतरीन लगती है और घर पर आसानी से बनाई जा सकती है।
स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है जो अपने मीठे और हल्के खट्टे स्वाद के लिए जाना जाता है। आमतौर पर लोग इसे केक, आइसक्रीम, शेक या डेजर्ट में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे बेहद स्वादिष्ट चटनी भी बनाई जा सकती है?
स्ट्रॉबेरी चटनी का स्वाद मीठा, खट्टा और थोड़ा तीखा होता है, जो इसे बहुत खास बनाता है। यह चटनी पराठा, पूड़ी, समोसा, स्नैक्स या यहां तक कि दाल-चावल के साथ भी अच्छी लगती है। अगर आप खाने में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो स्ट्रॉबेरी चटनी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है।
स्ट्रॉबेरी चटनी बनाने के लिए सामग्री
1 कप ताजी स्ट्रॉबेरी (कटी हुई)
2–3 चम्मच चीनी या गुड़
1 छोटा चम्मच नींबू का रस
1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
स्वादानुसार नमक
1 छोटा चम्मच जीरा
1 छोटा चम्मच तेल
2–3 पुदीने की पत्तियां (वैकल्पिक)
स्ट्रॉबेरी चटनी बनाने की आसान विधि
- सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक पैन को गैस पर रखें और उसमें थोड़ा सा तेल गर्म करें।
- तेल गर्म होने के बाद उसमें जीरा डालें और हल्का भून लें। जब जीरा चटकने लगे, तब उसमें कटी हुई स्ट्रॉबेरी डाल दें और धीमी आंच पर 3–4 मिनट तक पकाएं।
- अब इसमें चीनी या गुड़ डालकर अच्छी तरह मिलाएं। स्ट्रॉबेरी धीरे-धीरे गलने लगेगी और हल्का सा गाढ़ा मिश्रण बन जाएगा। इसके बाद इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च डालें।
- अंत में इसमें नींबू का रस और पुदीने की पत्तियां डालकर 1–2 मिनट और पकाएं। जब मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तो गैस बंद कर दें।
- अब आपकी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी चटनी तैयार है। इसे ठंडा होने दें और फिर किसी भी स्नैक्स या खाने के साथ सर्व करें।
स्ट्रॉबेरी चटनी खाने के फायदे
- स्ट्रॉबेरी सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। इसमें विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।
- यह इम्युनिटी को मजबूत बनाने, त्वचा को स्वस्थ रखने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। स्ट्रॉबेरी से बनी चटनी खाने में स्वाद भी बढ़ाती है और शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी देती है।
कुछ जरूरी टिप्स
- अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है, तो इसमें थोड़ी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं।
- चटनी को ज्यादा गाढ़ा बनाने के लिए इसे थोड़ी देर और पका सकते हैं।
- इसे फ्रिज में रखकर 2–3 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
- अगर आप रोज के खाने में कुछ नया और अलग स्वाद जोड़ना चाहते हैं, तो स्ट्रॉबेरी चटनी जरूर ट्राई करें। यह बनाने में आसान है और इसका मीठा-खट्टा स्वाद हर किसी को पसंद आता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।