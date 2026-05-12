बचपन का स्वाद फिर से ताजा कर देगी ये खट्टी-मीठी इमली कैंडी, मिनटों में तैयार करें
अगर आपको खट्टी-मीठी चीजें खाना पसंद है, तो घर पर बनी इमली कैंडी जरूर ट्राई करें। यह स्वादिष्ट कैंडी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है और आसानी से तैयार हो जाती है।
इमली की खट्टी-मीठी कैंडी का नाम सुनते ही बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। स्कूल के बाहर मिलने वाली यह टेस्टी कैंडी आज भी लोगों की फेवरेट है। इसका खट्टा और मीठा स्वाद हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। अच्छी बात यह है कि आप इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं।
घर की बनी इमली कैंडी में आप स्वाद और मिठास अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसे बनाना बहुत मुश्किल नहीं है और कुछ आसान सामग्री की मदद से यह जल्दी तैयार हो जाती है।
इमली कैंडी बनाने के लिए सामग्री
1 कप इमली
1/2 कप गुड़ या चीनी
1 छोटा चम्मच काला नमक
1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर
थोड़ा सा नमक
जरूरत अनुसार चीनी पाउडर
इमली कैंडी बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी
स्टेप 1: इमली तैयार करें
सबसे पहले इमली को 15–20 मिनट गुनगुने पानी में भिगो दें। इसके बाद बीज निकालकर उसका गूदा अलग कर लें।
स्टेप 2: मिश्रण पकाएं
एक पैन में इमली का गूदा और गुड़ डालें। अब इसे धीमी आंच पर पकाना शुरू करें।
स्टेप 3: मसाले मिलाएं
जब मिश्रण थोड़ा गाढ़ा होने लगे, तब उसमें काला नमक, नमक, लाल मिर्च और भुना जीरा पाउडर डालें। इन मसालों से कैंडी का स्वाद और भी मजेदार हो जाता है।
स्टेप 4: गाढ़ा होने तक पकाएं
मिश्रण को लगातार चलाते रहें ताकि वह पैन में चिपके नहीं। जब यह अच्छी तरह गाढ़ा और sticky हो जाए, तब गैस बंद कर दें।
स्टेप 5: ठंडा करें
अब मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें ताकि उसे आसानी से आकार दिया जा सके।
स्टेप 6: कैंडी का आकार दें
हाथों पर थोड़ा घी लगाएं और छोटे-छोटे बॉल्स या टॉफी जैसा आकार बना लें।
स्टेप 7: चीनी पाउडर लगाएं
तैयार कैंडी पर हल्का चीनी पाउडर छिड़क दें ताकि वे आपस में चिपके नहीं।
इमली कैंडी का स्वाद बढ़ाने के टिप्स
- गुड़ इस्तेमाल करने से स्वाद ज्यादा देसी लगता है
- ज्यादा खट्टा पसंद हो तो थोड़ा और इमली डाल सकते हैं
- मसालों की मात्रा स्वाद के अनुसार रखें
कितने दिनों तक स्टोर कर सकते हैं?
अगर इसे एयरटाइट कंटेनर में रखा जाए, तो यह कई दिनों तक अच्छी रहती है। ध्यान रखें कि इसमें नमी ना जाए।
इमली कैंडी क्यों है खास?
- खट्टा-मीठा स्वाद
- घर पर आसानी से बन जाती है
- कम सामग्री में तैयार
बचपन का चटपटा स्वाद! अगर आप घर पर कुछ अलग और मजेदार बनाना चाहते हैं, तो खट्टी-मीठी इमली कैंडी जरूर ट्राई करें। इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।