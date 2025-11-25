घर पर बनाएं परफेक्ट अदरक कैंडी- सर्दियों में सेहत का मीठा राज

सर्दियों के मौसम में हमारा शरीर ठंडी हवाओं और मौसम बदलने की वजह से जल्दी बीमार पड़ सकता है। खासतौर पर गला खराब होना, खांसी-जुकाम और पाचन संबंधी दिक्कतें आम हो जाती हैं। ऐसे में घर में मौजूद अदरक एक बेहतरीन घरेलू औषधि की तरह काम करता है। अदरक ना सिर्फ शरीर को गर्म रखता है बल्कि इसमें मौजूद जिंजरॉल और एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अदरक से बनी कैंडी स्वाद में मीठी-तीखी होती है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है। सबसे खास बात यह है कि इसे बनाना बेहद आसान है और बहुत कम सामग्री में तैयार हो जाती है।