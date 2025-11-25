Hindustan Hindi News
घर पर बनाएं परफेक्ट अदरक कैंडी- सर्दियों में सेहत का मीठा राज

संक्षेप:

सर्दियों में अदरक की कैंडी शरीर को अंदर से गर्म रखती है और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है। घर पर बनने वाली यह मीठी-तीखी कैंडी गला खराब होने, खांसी-जुकाम और पाचन समस्याओं में भी आराम देती है। जानें इसकी रेसिपी-

Tue, 25 Nov 2025 11:30 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों के मौसम में हमारा शरीर ठंडी हवाओं और मौसम बदलने की वजह से जल्दी बीमार पड़ सकता है। खासतौर पर गला खराब होना, खांसी-जुकाम और पाचन संबंधी दिक्कतें आम हो जाती हैं। ऐसे में घर में मौजूद अदरक एक बेहतरीन घरेलू औषधि की तरह काम करता है। अदरक ना सिर्फ शरीर को गर्म रखता है बल्कि इसमें मौजूद जिंजरॉल और एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अदरक से बनी कैंडी स्वाद में मीठी-तीखी होती है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है। सबसे खास बात यह है कि इसे बनाना बेहद आसान है और बहुत कम सामग्री में तैयार हो जाती है।

अदरक कैंडी की सिंपल रेसिपी

आवश्यक सामग्री: ताजा अदरक– 1 कप पतले स्लाइस, चीनी या गुड़– 1 कप, पानी– ½ कप, नींबू रस– ½ चम्मच (वैकल्पिक), नमक– एक चुटकी, पाउडर शुगर– कोटिंग के लिए (वैकल्पिक)

बनाने की विधि

  • ताजा और सॉफ्ट अदरक चुनें जिसमें रेशे कम हों, इससे कैंडी स्मूद बनेगी। अब अदरक को पतले स्लाइस में काटें और 5–7 मिनट तक उबालें, ताकि तीखापन कम हो जाए। स्लाइस जितने अधिक पतले होंगे, उतनी जल्दी पकेंगे और स्वाद भी बेहतर आएगा।
  • अब चीनी और आधा कप पानी एक पैन में डालें और मध्यम आंच पर पकाएं। चीनी जब हल्की चिपचिपी होने लगे, तब अदरक के स्लाइस डाल दें। सिरप में अदरक तब तक पकाएं जब तक वह पारदर्शी ना हो जाए। सिरप गाढ़ा होते-होते स्लाइस चमकदार दिखने लगेंगे- यही कैंडी का सही स्टेज है।
  • आंच बंद करें और स्लाइस को सावधानी से एक प्लेट या ट्रे में अलग-अलग फैलाकर रखें। इन्हें 3–4 घंटे या पूरी तरह सूखने तक खुली हवा में छोड़ दें। जल्दी सुखाना हो तो आप इन्हें ओवन के लो-टेम्प पर 10–12 मिनट ड्राई कर सकते हैं।
  • स्लाइस पूरी तरह सूख जाने पर इन्हें हल्के हाथ से पाउडर शुगर में टॉस करें। शुगर कोटिंग कैंडी को चिपकने से रोकती है और शेल्फ लाइफ बढ़ाती है।
  • आप चाहे तो थोड़ा काला नमक भी छिड़क सकते हैं- यह स्वाद और पाचन दोनों के लिए अच्छा है।
  • एयरटाइट जार में स्टोर करके रखें। यह 15–20 दिनों तक आसानी से चल जाती है।

उपयोग के बेहतरीन तरीके

  • सुबह खाली पेट 1–2 स्लाइस खाने से पाचन सुधरता है।
  • खांसी, जुकाम या गला बैठने पर बीच-बीच में 1 स्लाइस चूसें।
  • यात्रा के दौरान मितली (nausea) कम करने में मदद करती है।
  • चाय के साथ या हल्की भूख में इसे हेल्दी स्नैक की तरह खाया जा सकता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
