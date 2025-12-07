Hindustan Hindi News
प्रोटीन रिच पनीर कॉर्न चाट को शाम के स्नैक्स में बनाएं, नोट कर लें रेसिपी

संक्षेप:

Protein Rich Paneer Corn Recipe: शाम की चाय के साथ कुछ हेल्दी बनाने का मन है तो ये पनीर पीनट कॉर्न चाट की रेसिपी को सेव कर लें। जब भी कुछ चटपटा खाने का मन हो तो फटाफट से कुछ ही मिनटों में घर में रखें इन सामान से बना लें चाट।

Dec 07, 2025 06:06 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
हेल्दी एंड फिट रहना है तो हमेशा क्लीन एंड न्यूट्रिशन से भरपूर फूड खाना चाहिए। जैसे शाम की चाय के साथ अनहेल्दी स्नैक्स चुपके-चुपके आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में कुछ प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरपूर स्नैक्स को रिप्लेस करें अनहेल्दी फ्राईड स्नैक्स के साथ। शाम की चाय के साथ बनाएं ये पनीर कॉर्न चाट रेसिपी। जो आपको प्रोटीन और फाइबर भी देगी और साथ ही मुंह के जायके को भी बदल देगी। नोट कर लें बिल्कुल आसान सी फटाफट बन जाने वाली हेल्दी चाट की रेसिपी।

पनीर कॉर्न चाट सामग्री

एक कप कॉर्न

एक कप कटे हुए पनीर के क्यूब्स

आधा कप मूंगफली के दाने

राई

तेल

करी पत्ता

लाल मिर्च

नमक स्वादानुसार

चाट मसाला

नींबू का रस

हरी मिर्च

एक प्याज

पनीर कॉर्न चाट की रेसिपी

  • प्रोटीन और फाइबर से रिच इस चाट को बनाना बहुत आसान है। और साथ ही मुंह का स्वाद भी बिल्कुल चटपटा हो जाएगा। पनीर कॉर्न चाट बनाने के लिए बस इस प्रोसेस को फॉलो करें।
  • सबसे पहले कॉर्न को उबालकर रख लें।
  • अब आधा चम्मच तेल कड़ाही में डालें और गर्म हो जाने दें।
  • गर्म होते ही राई डालकर चटकाएं और साथ में करी पत्ता डाल दें।
  • हरी मिर्च को दो से तीन टुकड़ों में करके डालें और चलाएं।
  • साथ ही मूंगफली के दाने डालकर भून लें।
  • जब मूंगफली भुन जाए तो इसमे स्वीट कॉर्न और पनीर डालकर चलाकर भूनें।
  • अब इस चाट में नमक, कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, चाट मसाला डालकर मिक्स करें।
  • सबसे आखिरी में गैस बंद करने के बाद नींबू का रस डालें और स्वाद चाहते हैं तो फ्रेश कटी हरी धनिया के पत्ते डाल दें। बस अच्छी तरह मिक्स करें और शाम की चाय में इस स्नैक्स को एंज्वॉय करें।
  • वेट लॉस के साथ ही हेल्दी रहने वालों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है।

