दिवाली की रात जरूर बनाएं ये खास सब्जी, मां लक्ष्मी और बरकत से जुड़ा है कनेक्शन! देखें रेसिपी
दिवाली की रात जिमिकंद यानी सूरन की सब्जी बनाने की खास परंपरा है। इसे मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। अगर आप भी दिवाली की शाम ये खास सब्जी बनाने वाली है, तो ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मसालेदार और स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होगी।
दिवाली वाले दिन घर में तरह-तरह के पकवान बनते हैं। लेकिन क्या आपने एक खास परंपरा के बारे में सुना है? आज भी कई घरों में दिवाली की रात एक खास सब्जी बनाई जाती है, जिसे मां लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। जैसे मां लक्ष्मी को समृद्धि और बरकत की देवी कहा जाता है, उसी तरह ये सब्जी भी बरकत से जोड़कर देखी जाती है। यही वजह है कि दिवाली की रात घर में बाकी पकवानों के साथ इसे भी जरूर बनाया जाता है। ये सब्जी है जिमीकंद यानी सूरन की सब्जी। अगर आपके घर भी दिवाली वाली रात सूरन की सब्जी बनाने की परंपरा है, तो ये रेसिपी आपके लिए है। सब्जी इतनी ज्यादा टेस्टी बनेगी कि बाकी सभी पकवान आपको फीके लगेंगे।
सूरन की सब्जी बनाने के लिए सामग्री
सूरन यानी जिमिकंद की मसालेदार सब्जी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- सूरन (लगभग आधा किलो), तलने के लिए सरसों का तेल, टमाटर (2), लहसुन की कलियां, पीली सरसों (1 चम्मच), जीरा (1 चम्मच), साबुत धनिया (आधा चम्मच), हरी मिर्च (3), पानी।
तड़के के लिए- मेथी दाना (1/4 चम्मच), राई (1 चम्मच), हींग (1/4 चम्मच), साबुत लाल मिर्च (2), कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर (1 चम्मच), हल्दी पाउडर (1 चम्मच), अमचूर पाउडर (आधा चम्मच), नमक (स्वादानुसार), ताजा धनिया पत्ता।
दिवाली की रात बनाएं मसालेदार सूरन की सब्जी
1) जिमिकंद को छीलकर काट लें
सबसे पहले जिमिकंद यानी सूरन को अच्छी तरह धो लें। फिर हाथों में तेल लगाकर इसके छिलके उतारें और थोड़े बड़े टुकड़ों में काट लें। तेल लगाने से हाथों में खुजली नहीं होगी और जिमिकंद काटना भी आसान होगा।
2) जिमिकंद को तेल में फ्राई करें
अब कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें। इसमें जिमिकंद के टुकड़े डालकर मीडियम फ्लेम पर गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। आपको इन्हें लगभग 70% तक पका लेना है।
3) सब्जी के लिए मसाला पीसकर तैयार करें
एक मिक्सर में मोटे कटे हुए टमाटर डालें। साथ में कुछ लहसुन की कलियां, हरी मिर्च और कुछ खड़े मसाले जैसे- साबुत धनिया, पीली सरसों और जीरा डालें। थोड़ा सा पानी डालकर इनके पीस लें और एक पेस्ट तैयार कर लें।
4) सब्जी में तड़का लगाएं
एक कड़ाही में थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म करें। इसमें राई, मेथी दाना, हींग और साबुत लाल मिर्च डालकर चटका लें। फिर टमाटर और लहसुन वाला पेस्ट एड करें। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर मिलाएं और मसाले को अच्छी तरह भून लें।
मसालों का कच्चापन निकलने के बाद फ्राई किए हुए जिमिकंद के टुकड़े एड करें। फिर इन्हें ढककर दो से तीन मिनट के लिए पका लें। इसके बाद जरूरत के हिसाब से पानी मिलाएं और ग्रेवी को थोड़ा पतला कर लें। फिर स्वादानुसार नमक और अमचूर पाउडर मिलाएं। अब सब्जी को कुछ देर के लिए पकने दें।
5) आखिर में मिलाएं ताजा धनिया पत्ता
सब्जी पकने के बाद बारीक कटे हुए ताजा धनिया पत्ता एड करें। अब गरमा-गरम सब्जी को पूड़ी, पराठे या घी लगी हुई रोटी के साथ सर्व करें। सब्जी थोड़ी पतली ग्रेवी वाली है तो चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगेगी।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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