मैदा नहीं, गेहूं के आटे से बनाएं सॉफ्ट और फूले-फूले नान, तवे पर ही आ जाएगा रेस्टोरेंट वाला स्वाद!
Naan Recipe: टेस्ट के साथ-साथ थोड़ी सेहत का ध्यान भी रखना जरूरी है इसलिए मैदा वाला नान छोड़कर गेहूं के आटे से भी आप इसे बना सकती हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। एकदम सॉफ्ट बनते हैं और फटाफट से आप इन्हें तवे पर ही बना सकती हैं।
रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिशेज में से एक है नान। पनीर बटर मसाला और चाप जैसी ग्रेवी वाली डिशेज के साथ नान खाने का मजा ही कुछ और है। नान इतने टेस्टी लगते हैं हफ्ते में एक दो बार तो खाने का मन कर ही जाता है। ऐसे में सबसे बढ़िया है कि आप इन्हें घर पर ही बनाना सीख लें। अब टेस्ट के साथ-साथ थोड़ी सेहत का ध्यान भी रखना जरूरी है इसलिए मैदा वाला नान छोड़कर गेहूं के आटे से भी आप इसे बना सकती हैं। यकीन मानिए ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। एकदम सॉफ्ट बनते हैं और फटाफट से आप इन्हें तवे पर ही बना सकती हैं। तो चलिए इंस्टाग्राम पर पॉपुलर हो रही एक रेसिपी आपके साथ साझा करते हैं, इसे जरूर ट्राई कीजियेगा।
गेहूं के आटे से बनाएं एकदम सॉफ्ट नान
घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल सॉफ्ट-सॉफ्ट नान बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- गेहूं का आटा (डेढ़ कप), मैदा (आधा कप), दही (आधा कप), बेकिंग सोडा (चुटकी भर), बेकिंग पाउडर (चुटकी भर), तेल (1/4 चम्मच), चीनी (दो चम्मच), नमक (1 चम्मच), पानी ( लगभग 1/3 कप, जितना नर्म आटा लगाने के लिए पर्याप्त हो), कलौंजी और हरा धनिया पत्ता।
रेस्टोरेंट स्टाइल नान घर पर बनाने की विधि
सुपर सॉफ्ट और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे नान आप घर पर फटाफट बना सकती हैं, वो भी गेहूं के आटे से। इसके लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा छान लें। इसमें मैदा मिलाएं, फिर थोड़ा सा नमक भी एड करें। इसके बाद आटे को सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़ी सी फ्रेश दही मिलाएं और तेल भी एड करें। इससे नान बहुत नर्म बनते हैं और खाने में बिल्कुल मार्केट वाला स्वाद आता है। इसके अलावा आटे में चीनी, चुटकी भर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिलाएं।
अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए आटे को अच्छी तरह गूंथ लें। आटा एकदम सॉफ्ट लगाना है। जैसा आटा आप रोटियों के लिए लगाती हैं उससे भी हल्का सॉफ्ट ही रखें। अब इसे लगभग 2 घंटे के लिए ढककर रख दें। ऐसा करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आटा अच्छी तरह सेट हो जाएगा और नान बिल्कुल नर्म और फूले-फूले बनकर तैयार होंगे।
इसके बाद आटे की लोइयां बना लें और गोल-गोल बेल लें। ऊपर से थोड़ी सी कलौंजी और हरा धनिया पत्ता लगाएं। इससे नान देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और टेस्ट भी काफी अच्छा आता है। तवे को गर्म कर लें फिर नान सेंकने के लिए डालें। इस दौरान गैस की फ्लेम मीडियम रखें। हल्का सा तेल लगाकर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें। आपके सॉफ्ट फूले-फूले नान बनकर तैयार हैं। इन्हें पनीर, चाप या छोले जैसी किसी भी ग्रेवी के साथ सर्व करें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।