Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीSun Dried Tomato Pickle Recipe Homemade Indian Achar
सन ड्राइड टोमैटो अचार रेसिपी: सूखे टमाटर से बनाएं स्वादिष्ट और खट्टा-तीखा अचार

सन ड्राइड टोमैटो अचार रेसिपी: सूखे टमाटर से बनाएं स्वादिष्ट और खट्टा-तीखा अचार

संक्षेप: सन ड्राइड टोमैटो अचार एक स्वादिष्ट और अनोखा विकल्प है जो हर भोजन को खास बना देता है। खट्टे-तीखे टमाटर, मसाले और सरसों के तेल का मिश्रण इसे लंबे समय तक ताजा रखता है।

Tue, 11 Nov 2025 01:45 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Sun Dried Tomato Pickle Recipe: भारतीय भोजन में अचार का अपना अलग ही स्थान है, यह हर थाली का स्वाद बढ़ाने वाला अहम हिस्सा होता है। पारंपरिक आम और नींबू के अचार के बीच, सन ड्राइड टोमैटो अचार यानी सूखे टमाटरों से बना अचार एक नया और स्वादिष्ट ट्विस्ट लाता है। धूप में सूखे रसदार टमाटरों को जब सरसों के तेल और मसालों के साथ मिलाया जाता है तो उसका स्वाद खट्टा-मीठा और तीखा- तीनों का अद्भुत मिश्रण बन जाता है। यह अचार ना केवल खाने में लाजवाब होता है बल्कि लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है। इसे पराठे, दाल-चावल या सादी रोटी के साथ परोसें- हर बार एक नया जायका मिलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आवश्यक सामग्री:

10–12 पके हुए टमाटर, 1 बड़ा चम्मच सरसों के दाने, 1 छोटा चम्मच मेथी दाने, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर (स्वादानुसार), ½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक, ½ कप सरसों का तेल (गरम करके ठंडा किया हुआ), 1 नींबू का रस

विधि:

  • टमाटर सुखाना: टमाटरों को आधा काट लें और 2–3 दिनों तक धूप में सूखने दें, जब तक वे हल्के सूखे और चमड़े जैसे ना हो जाएं।
  • मसाले तैयार करें: मेथी और सरसों के दानों को हल्का भूनकर दरदरा पीस लें।
  • सभी सामग्री मिलाएं: सूखे टमाटरों में तैयार मसाले, लाल मिर्च, हल्दी और नमक डालें।
  • तेल और नींबू मिलाएं: सरसों का तेल और नींबू रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि सभी टमाटर अच्छी तरह कोट हो जाएं।
  • धूप में रखें: मिश्रण को कांच की साफ बोतल में भरें और 1–2 दिन तक धूप में रखें।
  • परोसने के लिए तैयार: यह अचार किसी भी भारतीय भोजन के साथ शानदार लगता है।

ये भी पढ़ें:सर्दियों में बनाकर खाएं रोस्टेड आंवला चटनी , स्मोकी स्वाद देती है रेसिपी

टिप्स:

  • हमेशा सूखी और साफ कांच की बोतल का उपयोग करें।
  • अचार को 2–3 महीने तक ठंडी व सूखी जगह पर स्टोर किया जा सकता है।
  • मसाले अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Recipe Corner Recipes In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।