सन ड्राइड टोमैटो अचार रेसिपी: सूखे टमाटर से बनाएं स्वादिष्ट और खट्टा-तीखा अचार
संक्षेप: सन ड्राइड टोमैटो अचार एक स्वादिष्ट और अनोखा विकल्प है जो हर भोजन को खास बना देता है। खट्टे-तीखे टमाटर, मसाले और सरसों के तेल का मिश्रण इसे लंबे समय तक ताजा रखता है।
Sun Dried Tomato Pickle Recipe: भारतीय भोजन में अचार का अपना अलग ही स्थान है, यह हर थाली का स्वाद बढ़ाने वाला अहम हिस्सा होता है। पारंपरिक आम और नींबू के अचार के बीच, सन ड्राइड टोमैटो अचार यानी सूखे टमाटरों से बना अचार एक नया और स्वादिष्ट ट्विस्ट लाता है। धूप में सूखे रसदार टमाटरों को जब सरसों के तेल और मसालों के साथ मिलाया जाता है तो उसका स्वाद खट्टा-मीठा और तीखा- तीनों का अद्भुत मिश्रण बन जाता है। यह अचार ना केवल खाने में लाजवाब होता है बल्कि लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है। इसे पराठे, दाल-चावल या सादी रोटी के साथ परोसें- हर बार एक नया जायका मिलेगा।
आवश्यक सामग्री:
10–12 पके हुए टमाटर, 1 बड़ा चम्मच सरसों के दाने, 1 छोटा चम्मच मेथी दाने, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर (स्वादानुसार), ½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक, ½ कप सरसों का तेल (गरम करके ठंडा किया हुआ), 1 नींबू का रस
विधि:
- टमाटर सुखाना: टमाटरों को आधा काट लें और 2–3 दिनों तक धूप में सूखने दें, जब तक वे हल्के सूखे और चमड़े जैसे ना हो जाएं।
- मसाले तैयार करें: मेथी और सरसों के दानों को हल्का भूनकर दरदरा पीस लें।
- सभी सामग्री मिलाएं: सूखे टमाटरों में तैयार मसाले, लाल मिर्च, हल्दी और नमक डालें।
- तेल और नींबू मिलाएं: सरसों का तेल और नींबू रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि सभी टमाटर अच्छी तरह कोट हो जाएं।
- धूप में रखें: मिश्रण को कांच की साफ बोतल में भरें और 1–2 दिन तक धूप में रखें।
- परोसने के लिए तैयार: यह अचार किसी भी भारतीय भोजन के साथ शानदार लगता है।
टिप्स:
- हमेशा सूखी और साफ कांच की बोतल का उपयोग करें।
- अचार को 2–3 महीने तक ठंडी व सूखी जगह पर स्टोर किया जा सकता है।
- मसाले अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।
