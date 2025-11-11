सन ड्राइड टोमैटो अचार रेसिपी: सूखे टमाटर से बनाएं स्वादिष्ट और खट्टा-तीखा अचार

Sun Dried Tomato Pickle Recipe: भारतीय भोजन में अचार का अपना अलग ही स्थान है, यह हर थाली का स्वाद बढ़ाने वाला अहम हिस्सा होता है। पारंपरिक आम और नींबू के अचार के बीच, सन ड्राइड टोमैटो अचार यानी सूखे टमाटरों से बना अचार एक नया और स्वादिष्ट ट्विस्ट लाता है। धूप में सूखे रसदार टमाटरों को जब सरसों के तेल और मसालों के साथ मिलाया जाता है तो उसका स्वाद खट्टा-मीठा और तीखा- तीनों का अद्भुत मिश्रण बन जाता है। यह अचार ना केवल खाने में लाजवाब होता है बल्कि लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है। इसे पराठे, दाल-चावल या सादी रोटी के साथ परोसें- हर बार एक नया जायका मिलेगा।