समर वेकेशन स्पेशल: जब बच्चे मांगें कुछ मीठा, तो झटपट बनाएं ये टेस्टी ओरियो सैंडविच
Quick Recipes for Kids: अगर बच्चों के लिए झटपट कुछ मीठा बनाना चाहते हैं, तो ओरियो सैंडविच एक मजेदार विकल्प हो सकता है। यह आसान रेसिपी कम समय में तैयार हो जाती है और बच्चों को काफी पसंद आती है।
बच्चों को मीठा और ठंडा खाना अक्सर काफी पसंद आता है। ऐसे में अगर घर पर कम समय में कोई आसान और टेस्टी डिश बनानी हो, तो ओरियो सैंडविच एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए ज्यादा मेहनत या लंबी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ आसान चीजों की मदद से मिनटों में एक ऐसी डिश तैयार की जा सकती है, जिसे बच्चे बड़े मजे से खा सकते हैं।
गर्मियों में यह ठंडी और क्रीमी मिठाई बच्चों को काफी पसंद आएगी। पार्टी, छुट्टियों या शाम के स्नैक के लिए भी यह रेसिपी एकदम बढ़िया है। ऊपर से इसका स्वाद बच्चों को बार-बार खाने का मन कराता है।
ओरियो सैंडविच बनाने के लिए जरूरी चीजें
ओरियो बिस्कुट
बटर
वनीला आइसक्रीम
एक फ्लैट कंटेनर
ओरियो सैंडविच बनाने का आसान तरीका
- बिस्कुट को क्रश करें: सबसे पहले ओरियो बिस्कुट को अच्छे से क्रश कर लें। ध्यान रखें कि उसका पाउडर थोड़ा दरदरा रहे ताकि खाने में अच्छा स्वाद आए।
- बटर मिलाएं: अब क्रश किए हुए बिस्कुट में थोड़ा बटर डालें और अच्छी तरह मिला लें। इससे मिश्रण आसानी से सेट होता है।
- पहली लेयर तैयार करें: अब इस मिश्रण का आधा हिस्सा एक फ्लैट कंटेनर में फैलाएं। चम्मच से हल्के हाथों से दबाकर बराबर कर लें।
- आइसक्रीम की लेयर डालें: इसके ऊपर वनीला आइसक्रीम की मोटी लेयर डालें। इसे अच्छी तरह फैलाएं ताकि हर हिस्से में स्वाद आए।
- ऊपर से फिर बिस्कुट डालें: अब बचे हुए ओरियो मिश्रण से आइसक्रीम की लेयर को कवर कर दें। हल्के हाथों से दबाएं ताकि सैंडविच अच्छी तरह सेट हो जाए।
- फ्रिज में सेट करें: अब कंटेनर को कुछ देर फ्रिज में रख दें। इससे आइसक्रीम और बिस्कुट अच्छी तरह सेट हो जाएंगे।
- मनपसंद शेप में काटें: जब मिश्रण अच्छी तरह सेट हो जाए, तो इसे बाहर निकालें और मनचाहे आकार में काट लें।
रेसिपी को और मजेदार कैसे बनाएं?
- ऊपर से चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं।
- रंग-बिरंगे sprinkle इस्तेमाल कर सकते हैं।
- अलग-अलग फ्लेवर (चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी या फिर कोई और) की आइसक्रीम भी ट्राई कर सकते हैं।
बच्चों को क्यों पसंद आती है ये रेसिपी?
बिस्कुट और आइसक्रीम का मजेदार कॉम्बो: ज्यादातर बच्चों को चॉकलेट वाले बिस्कुट और आइसक्रीम दोनों ही काफी पसंद होते हैं। ऐसे में जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो स्वाद और भी मजेदार लगता है।
पार्टी और छुट्टियों के लिए बढ़िया ऑप्शन: बर्थडे पार्टी, समर वेकेशन या वीकेंड पर बच्चों के लिए यह आसान और मजेदार डेजर्ट बन सकती है। इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर सर्व करना भी आसान रहता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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