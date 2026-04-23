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दही में ये 1 चीज मिलाकर लस्सी बनाते हैं हलवाई! तभी आता है गाढ़ा-मलाईदार स्वाद, रेसिपी

Apr 23, 2026 02:05 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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लस्सी बनाना सिंपल तो है, लेकिन कुछ बहुत छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स है, जिनसे लस्सी का असली स्वाद आता है। आज हम आपके साथ एक परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रहे हैं, साथ ही कुछ टिप्स भी, जिन्हें फॉलो कर के आप बिल्कुल हलवाइयों वाली गाढ़ी मलाईदार लस्सी फटाफट बना लेंगे।

दही में ये 1 चीज मिलाकर लस्सी बनाते हैं हलवाई! तभी आता है गाढ़ा-मलाईदार स्वाद, रेसिपी

गर्मियों के मौसम में कुछ ठंडा-ठंडा पीने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। ऐसे में अपनी देसी कोल्ड ड्रिंक लस्सी सभी की फेवरिट बन जाती है। इसका गाढ़ा मलाईदार स्वाद हर किसी को दीवाना बना देता है। अब लस्सी बनाना तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दही और चीनी से फटाफट लस्सी बन जाती है। लेकिन वो हलवाई वाला स्वाद उसमें नहीं आता। वो गाढ़ापन, वो रिच क्रीमी टेस्ट कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। दरअसल लस्सी बनाना सिंपल तो है, लेकिन कुछ बहुत छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स है, जिनसे लस्सी का असली स्वाद आता है। आज हम आपके साथ एक परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रहे हैं, साथ ही कुछ टिप्स भी, जिन्हें फॉलो कर के आप बिल्कुल हलवाइयों वाली गाढ़ी मलाईदार लस्सी फटाफट बना लेंगे।

क्रीमी लस्सी बनाने के लिए सामग्री

हलवाइयों जैसी क्रीमी और टेस्टी लस्सी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- फ्रेश दही (1 कप), ठंडा दूध (आधा कप), चीनी (1/4 कप, स्वादानुसार), आइस क्यूब्स (बर्फ के टुकड़े), इलायची पाउडर (आधा चम्मच) या गुलबजल और गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स।

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हलवाइयों जैसी गाढ़ी मलाईदार लस्सी बनाने का सीक्रेट

आपने रेस्टोरेंट या ढाबे पर लस्सी पी होगी तो नोटिस किया होगा कि उसका स्वाद काफी गाढ़ा और क्रीमी होता है। घर पर ये टेस्ट नहीं आ पाता। इसके लिए आज हम आपके साथ कुछ हलवाइयों वाले सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो दही आपको ठंडी और गाढ़ी ही लेनी है, इससे लस्सी का टेक्सचर और स्वाद अच्छा आता है। अब आप या तो इसे मिक्सर में डाल सकते हैं, या ट्रेडिशनल मथनी से लस्सी बना सकते हैं।

सीक्रेट टिप: अब आती है जबसे जरूरी टिप। आमतौर पर लोग सिर्फ दही और चीनी से लस्सी बना लेते हैं, ये बिल्कुल मीठी दही या छाछ जैसी लगती है। इसमें लस्सी वाला मलाईदार और रिच क्रीमी टेस्ट नहीं आता। इसके लिए आपको दही में ठंडा दूध भी मिलाना चाहिए। जितनी दही ले रहे हैं, उसकी आधी मात्रा में आपको चिल्ड दूध लेना है। फिर देखिए कैसे एकदम हलवाई वाली लस्सी का स्वाद आता है।

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अब दही और दूध में थोड़ी सी आइस क्यूब्स यानी बर्फ के टुकड़े भी जरूर मिलाएं। इससे लस्सी में झाग बनते हैं और टेक्सचर काफी अच्छा आता है। साथ ही स्वादानुसार चीनी मिलाएं। फ्लेवर के लिए आप थोड़ा सा इलायची पाउडर या गुलाब जल मिक्स कर सकते हैं। इससे लस्सी में काफी बढ़िया खुशबू और टेस्ट आता है। अब इन सभी चीजों को एक मिनट के लिए मिक्सर में ब्लेंड कर लें। कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करें और ठंडी-ठंडी लस्सी सर्व करें, पी कर मजा ही आ जाएगा।

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(Images Credit- Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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