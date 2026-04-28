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गर्मियों में हल्का और हेल्दी फूड ऑप्शन: रागी वेजिटेबल सूप, नोट कर लें रेसिपी

Apr 28, 2026 02:54 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मी में हल्का और पौष्टिक खाना जरूरी होता है। रागी वेजिटेबल सूप एक ऐसा हेल्दी ऑप्शन है, जो पचने में आसान होने के साथ शरीर को ठंडक और जरूरी पोषण भी देता है। नोट कर लें इसकी एकदम आसान रेसिपी -

गर्मियों में हल्का और हेल्दी फूड ऑप्शन: रागी वेजिटेबल सूप, नोट कर लें रेसिपी

रागी वेजिटेबल सूप एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस डिश है, जिसमें रागी और ताजी सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। यह सूप हल्का होने के साथ-साथ पेट के लिए भी फायदेमंद होता है, इसलिए गर्मियों में इसे डाइट में शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

गर्मियों में क्यों है बेस्ट?

गर्मी के मौसम में भारी और तैलीय खाना पचाना मुश्किल होता है। ऐसे में रागी सूप शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ जरूरी पोषण भी देता है। यह आपको लंबे समय तक एनर्जेटिक रखता है और पेट को हल्का महसूस कराता है। नोट कर लें इसकी आसान रेसिपी -

सामग्री

2 चम्मच रागी आटा

1 गाजर (बारीक कटी हुई)

1/2 कप बीन्स (कटी हुई)

1/2 कप मटर

1 टमाटर (कटा हुआ)

1/2 चम्मच जीरा

1 चम्मच घी या तेल

नमक स्वाद अनुसार

काली मिर्च (चुटकी भर)

पानी (जरूरत अनुसार)

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बनाने की विधि (स्टेप-बाय-स्टेप)

  • रागी का घोल तैयार करें: एक बाउल में रागी का आटा लें और थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं, ताकि कोई गांठ ना रहे।
  • सब्जियां भूनें: एक पैन में घी या तेल गर्म करें। उसमें जीरा डालें और फिर गाजर, बीन्स, मटर और टमाटर डालकर हल्का सा भून लें।
  • सूप तैयार करें: अब इसमें पानी डालें और सब्जियों को 5–7 मिनट तक पकने दें।
  • रागी मिलाएं: अब धीरे-धीरे रागी का घोल इसमें डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि सूप गाढ़ा और स्मूद बने।
  • मसाले डालें: नमक और काली मिर्च डालकर 2–3 मिनट तक पकाएं।
  • सर्व करें: तैयार सूप को गर्म-गर्म सर्व करें।

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क्या फायदे हैं?

  1. पचने में आसान: रागी वेजिटेबल सूप हल्का होता है, इसलिए इसे पचाना आसान रहता है। खासकर गर्मियों में जब पाचन कमजोर हो जाता है, यह सूप पेट पर ज्यादा दबाव नहीं डालता और खाने के बाद भारीपन महसूस नहीं होता।
  2. फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर: रागी में फाइबर, कैल्शियम और आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इसमें डाली गई सब्जियां विटामिन्स और मिनरल्स देती हैं। यह कॉम्बिनेशन शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद करता है।
  3. शरीर को हल्का और ठंडा रखता है: गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए हल्का और कूलिंग फूड जरूरी होता है। रागी की तासीर ठंडी मानी जाती है, जिससे शरीर अंदर से कूल रहता है और गर्मी का असर कम महसूस होता है।
  4. एनर्जी बनाए रखता है: रागी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो धीरे-धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं। इससे शरीर को लंबे समय तक ताकत मिलती है और आप दिनभर एक्टिव महसूस करते हैं।

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किन बातों का रखें ध्यान?

  • रागी को अच्छे से पकाएं
  • ताजी सब्जियों का इस्तेमाल करें
  • ज्यादा मसाले ना डालें

स्वाद भी, सेहत भी! रागी वेजिटेबल सूप एक हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है, जो गर्मियों में आपके खाने को हल्का और पौष्टिक बना सकता है। इसे अपनी डेली डाइट में शामिल करके आप हेल्दी रह सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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