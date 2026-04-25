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देसी सुपर ड्रिंक: रागी छाछ से रखें खुद को कूल और एनर्जेटिक, नोट कर लें सिंपल रेसिपी

Apr 25, 2026 06:14 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Summer Special Ragi Chaach Recipe: गर्मियों में ठंडक और पोषण के लिए रागी छाछ एक बेहतरीन ड्रिंक है। जानिए इसकी आसान रेसिपी और कैसे यह शरीर को हेल्दी रखने में मदद करती है।

देसी सुपर ड्रिंक: रागी छाछ से रखें खुद को कूल और एनर्जेटिक, नोट कर लें सिंपल रेसिपी

रागी छाछ एक हेल्दी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, जिसमें रागी (मंडुआ) और छाछ का कॉम्बिनेशन होता है। रागी एक पोषक अनाज है जिसमें कैल्शियम, आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। छाछ शरीर को ठंडक देने में मदद करती है, इसलिए दोनों का मिश्रण गर्मियों के लिए परफेक्ट माना जाता है।

गर्मियों में क्यों है फायदेमंद?

गर्मी के मौसम में शरीर को हाइड्रेट रखना और हल्का खाना जरूरी होता है। रागी छाछ शरीर को ठंडा रखती है, पाचन को बेहतर बनाती है और आपको लंबे समय तक एनर्जेटिक बनाए रखती है।

सामग्री

2 चम्मच रागी आटा

1 कप छाछ

1/2 चम्मच जीरा पाउडर

चुटकी भर काला नमक

हरा धनिया (कटा हुआ)

पानी (जरूरत अनुसार)

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बनाने की विधि (स्टेप-बाय-स्टेप)

  • रागी घोल तैयार करें: एक बाउल में रागी का आटा लें और उसमें थोड़ा पानी डालकर अच्छे से घोल बना लें, ताकि गांठ ना बने।
  • रागी पकाएं: अब इस घोल को एक पैन में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। लगातार चलाते रहें, ताकि यह गाढ़ा और स्मूद हो जाए।
  • ठंडा होने दें: जब रागी का मिश्रण पक जाए, तो इसे पूरी तरह ठंडा होने दें।
  • छाछ मिलाएं: अब इसमें छाछ डालें और अच्छे से मिक्स करें।
  • मसाले डालें: जीरा पाउडर, काला नमक और हरा धनिया डालकर इसे अच्छी तरह मिला लें।
  • सर्व करें: तैयार रागी छाछ को ठंडा-ठंडा सर्व करें।

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क्या फायदे हैं?

  1. शरीर को ठंडक देता है: रागी छाछ की तासीर ठंडी मानी जाती है, इसलिए यह गर्मियों में शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मदद करती है। छाछ में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर का तापमान संतुलित रखते हैं और लू या हीट से बचाव में सहायक हो सकते हैं।
  2. पाचन को बेहतर बनाता है: छाछ में अच्छे बैक्टीरिया (प्रोबायोटिक्स) होते हैं, जो पाचन को सुधारते हैं। साथ ही रागी में मौजूद फाइबर पेट को साफ रखने और गैस, अपच जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है।
  3. कैल्शियम से भरपूर: रागी कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है।
  4. लंबे समय तक एनर्जी देता है: रागी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो धीरे-धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं। इससे आप लंबे समय तक एक्टिव और फ्रेश महसूस करते हैं, खासकर गर्मियों में जब शरीर जल्दी थक जाता है।

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किन बातों का रखें ध्यान?

रागी को अच्छी तरह पकाएं

छाछ हमेशा ताजी लें

ज्यादा नमक ना डालें

समर स्पेशल! रागी छाछ एक हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक है, जिसे आप गर्मियों में आसानी से बना सकते हैं। यह शरीर को ठंडा रखने के साथ-साथ पोषण भी देता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

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