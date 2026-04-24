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गर्मियों के लिए परफेक्ट मसाला ज्वार रोटी, सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल

Apr 24, 2026 12:59 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मियों में हल्का और हेल्दी खाना जरूरी होता है। मसाला ज्वार रोटी एक ऐसा ऑप्शन है, जो पचने में आसान और स्वाद में भी शानदार है। जानें इसकी आसान और टेस्टी रेसिपी।

गर्मियों के लिए परफेक्ट मसाला ज्वार रोटी, सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल

गर्मी के मौसम में शरीर को हल्का और ठंडा रखने वाला खाना जरूरी होता है। ज्वार एक ऐसा अनाज है, जो ग्लूटेन-फ्री होता है और पचने में भी आसान होता है। इसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को एनर्जी देते हैं और पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं।

मसाला ज्वार रोटी में सब्जियां और हर्ब्स मिलाने से इसका स्वाद और पोषण दोनों बढ़ जाते हैं। यह रोटी खासकर उन लोगों के लिए अच्छी है, जो हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहते हैं।

सामग्री

1 कप ज्वार का आटा

1 छोटा प्याज (बारीक कटा हुआ)

हरा धनिया (कटा हुआ)

मेथी के पत्ते

1 गाजर (कद्दूकस की हुई)

1 चम्मच घी

चुटकी भर सेंधा नमक

जरूरत अनुसार पानी

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बनाने की विधि (स्टेप-बाय-स्टेप)

  • पानी उबालें: एक पैन में 1 कप पानी उबाल लें। इसमें चुटकी भर नमक और 1 चम्मच घी डालें।
  • आटा तैयार करें: एक बाउल में ज्वार का आटा, प्याज, धनिया, मेथी और गाजर डालकर अच्छे से मिला लें।
  • आटा गूंधें: अब धीरे-धीरे गर्म पानी डालते हुए इसे नरम आटे की तरह गूंध लें। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा सख्त या ज्यादा पतला ना हो।
  • आटे को रेस्ट दें: आटे को ढककर 20–30 मिनट के लिए रख दें। इससे रोटी ज्यादा सॉफ्ट बनेगी।
  • रोटी बेलें: थोड़ा सा आटा लें और इसे बटर पेपर या प्लास्टिक शीट पर रखें। हल्का घी लगाकर इसे धीरे-धीरे बेल लें।
  • रोटी सेकें: तवा गर्म करें और मध्यम आंच पर रोटी सेकें। ऊपर से थोड़ा घी लगाकर दोनों तरफ से अच्छे से पकाएं।

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क्या फायदे हैं?

  1. ग्लूटेन-फ्री और पचने में आसान: ज्वार प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन-फ्री होता है, इसलिए यह उन लोगों के लिए भी अच्छा विकल्प है जिन्हें ग्लूटेन से परेशानी होती है। यह हल्का होता है और आसानी से पच जाता है।
  2. गर्मियों में शरीर को हल्का रखता है: ज्वार की तासीर ठंडी मानी जाती है, इसलिए यह गर्मियों में शरीर को ठंडक देने में मदद करता है। इसे खाने से शरीर में भारीपन महसूस नहीं होता और आप दिनभर ज्यादा एक्टिव महसूस करते हैं।
  3. फाइबर से भरपूर: इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन को बेहतर बनाती है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाती है। यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती।
  4. सब्जियों के साथ पोषण बढ़ाता है: जब ज्वार रोटी में प्याज, मेथी, गाजर और धनिया जैसी सब्जियां मिलाई जाती हैं, तो इसका न्यूट्रिशन और बढ़ जाता है। इससे शरीर को विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद हैं।

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किन बातों का रखें ध्यान?

आटा हमेशा ताजा गूंधें।

ज्यादा तेज आंच पर ना पकाएं।

गर्म-गर्म रोटी ही सर्व करें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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