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मैंगो डेजर्ट: आम और रसमलाई का जबरदस्त कॉम्बिनेशन, जरूर करें ट्राई

Apr 25, 2026 05:38 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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मैंगो रसमलाई एक फ्यूजन मिठाई है, जिसमें पारंपरिक रसमलाई के साथ आम का फ्लेवर मिलाया जाता है। यह मिठाई गर्मियों में खासतौर पर पसंद की जाती है, क्योंकि इसमें आम की मिठास और दूध की क्रीमीनेस दोनों का बेहतरीन मेल होता है।

मैंगो डेजर्ट: आम और रसमलाई का जबरदस्त कॉम्बिनेशन, जरूर करें ट्राई

गर्मियों का मौसम आते ही आम हर घर की पहली पसंद बन जाता है और लोग इससे तरह-तरह की स्वादिष्ट रेसिपी बनाना पसंद करते हैं। अगर आप भी आम से कुछ खास और अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो मैंगो रसमलाई एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है।

यह एक फ्यूजन मिठाई है जिसमें पारंपरिक रसमलाई का क्रीमी स्वाद और आम की मिठास का शानदार मेल मिलता है। इसकी खास बात यह है कि यह देखने में जितनी आकर्षक लगती है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट होती है। खास मौके, त्योहार या गेस्ट के लिए यह एक परफेक्ट डेजर्ट बन सकती है। सही तरीके से बनाने पर यह मिठाई घर पर ही बाजार जैसी टेस्टी तैयार की जा सकती है।

सामग्री

रसगुल्ला के लिए:

1 लीटर दूध

2–3 चम्मच नींबू का रस

1 कप चीनी

4 कप पानी

रबड़ी (दूध) के लिए:

1 लीटर दूध

1/2 कप चीनी

1 कप आम का पल्प

4–5 इलायची

पिस्ता और बादाम (कटे हुए)

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बनाने की विधि (स्टेप-बाय-स्टेप)

  1. छेना तैयार करें: दूध को उबालें और उसमें नींबू का रस डालें। दूध फटने के बाद इसे कपड़े में छान लें और ठंडे पानी से धो लें, ताकि खट्टापन निकल जाए।
  2. रसगुल्ला बनाएं: छेना को अच्छे से मसलकर स्मूद करें और छोटे-छोटे बॉल्स बना लें। अब एक पैन में पानी और चीनी उबालें और उसमें ये बॉल्स डालकर 10–15 मिनट तक पकाएं। इससे रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे।
  3. रबड़ी तैयार करें: दूध को धीमी आंच पर उबालें और गाढ़ा होने तक पकाएं। इसमें चीनी और इलायची डालें। जब दूध थोड़ा ठंडा हो जाए, तब इसमें आम का पल्प मिलाएं। ध्यान रखें कि गर्म दूध में आम का पल्प ना डालें, वरना दूध फट सकता है।
  4. रसमलाई तैयार करें: तैयार रसगुल्लों को हल्के से दबाकर उनका पानी निकाल लें और इन्हें आम वाली रबड़ी में डाल दें।
  5. गार्निश करें: ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालें और इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें।

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क्या खास है इस रेसिपी में?

  • आम का ताजा फ्लेवर
  • क्रीमी और सॉफ्ट टेक्सचर
  • घर पर आसान तरीके से तैयार

किन बातों का रखें ध्यान?

  • आम का पल्प हमेशा ठंडे दूध में मिलाएं
  • रसगुल्ले सॉफ्ट बनाने के लिए छेना अच्छी तरह मसलें
  • मिठास अपनी पसंद के अनुसार एडजस्ट करें

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टेस्टी और रिफ्रेशिंग डिश: मैंगो रसमलाई एक टेस्टी और रिफ्रेशिंग डेजर्ट है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। गर्मियों में यह मिठाई हर किसी को पसंद आती है और खास मौके पर सर्व करने के लिए परफेक्ट है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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