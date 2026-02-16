बिना घंटों दूध जलाए, मिनटों में तैयार हो जाती है लजीज मखाना रबड़ी, नोट करें रेसिपी
Makhana Rabri Recipe : मखाना रबड़ी केवल एक मिठाई नहीं, बल्कि स्वाद और सेहत का वो अनूठा संगम है जो सादगी में भी राजसी ठाट का अहसास कराता है। यह रेसिपी हर उस शख्स के लिए परफेक्ट है जो कम मेहनत में कुछ 'लाजवाब' बनाकर परोसना चाहता है।
Makhana Rabri Recipe In Hindi : ज्यादातर लोग मखानों का सेवन या तो व्रत के दौरान करते हैं या फिर सेहत अच्छी बनाए रखने के लिए। लेकिन आज मखानों की जो रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो व्रत, सेहत के साथ आपके स्वाद को भी एक किक देने वाली है। जी हां, मखानों की मदद से तैयार होने वाली यह रबड़ी रेसिपी ना सिर्फ झटपट बनकर तैयार होती है बल्कि खाने में भी बेहद टेस्टी होती है। इस रबड़ी की खासियत यह है कि इसे बनाने के लिए आपको ट्रेडिशनल रबड़ी रेसिपी की तरह घंटों दूध को उबालकर गाढ़ा भी नहीं करना पड़ता। बता दें, मखाना रबड़ी केवल एक मिठाई नहीं, बल्कि स्वाद और सेहत का वो अनूठा संगम है जो सादगी में भी राजसी ठाट का अहसास कराता है। यह रेसिपी हर उस शख्स के लिए परफेक्ट है जो कम मेहनत में कुछ 'लाजवाब' बनाकर परोसना चाहता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है टेस्टी और हेल्दी मखाना रबड़ी रेसिपी।
मखाना रबड़ी रेसिपी बनाने के लिए सामग्री
-2 कप मखाने
-1 लीटर फुल क्रीम दूध
-1/4 कप चीनी
-1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर
-8-10 धागे केसर (1 चम्मच दूध में भिगोए हुए)
-कटे हुए मेवे 2-3 चम्मच (बादाम, पिस्ता और काजू)
-1 बड़ा चम्मच घी
मखाना रबड़ी बनाने का तरीका
मखाना रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मखानों को भून लें। इसके लिए एक कड़ाही में घी गर्म करके मखानों को धीमी आंच पर 5 मिनट तक कुरकुरा होने तक भून लें। इसके बाद भुने हुए मखानों को हल्का ठंडा करने के लिए अलग रख दें। जब मखाने हल्के ठंडे हो जाएं तो इनमें से मुट्ठी भर मखाने अलग रख दें और बाकी को मिक्सी में दरदरा पीस लें। इस बात का खास ख्याल रखें कि मखानों को पीसते समय उन्हें दरदरा ही रखना है ना कि उनका पाउडर बनाना है।
दूध उबालें- अब मखाने की रबड़ी तैयार करने के लिए एक भारी तले वाली कड़ाही में दूध डालकर उसे तब तक उबालते हुए पकाएं जब तक वह पककर लगभग 60-70 प्रतिशत तक न रह जाए। इसे बीच-बीच में चलाते रहें ताकि मलाई किनारों पर जमती रहे। कड़ाही के किनारे लगने वाली मलाई को किनारों से खुरचकर वापस दूध में डालते जाएं।
मखाने मिलाएं- अब दूध में दरदरे पिसे हुए मखाने और साबुत बचाए हुए मखाने डालकर लगभग 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर और पकने दें। जब मखाने दूध सोख लेंगे तो दूध गाढ़ा होने लगेगा। रबड़ी में मिठास और खुशबू जोड़ने के लिए इसमें चीनी, भिगोया हुआ केसर और इलायची पाउडर डालें। रबड़ी में चीनी घुलने तक 2 मिनट तक और पकाएं। आखिर में रबड़ी को गार्निश करने के लिए आखिर में कटे हुए मेवे डालकर गैस बंद कर दें। आपकी टेस्टी मखाना रबड़ी बनकर तैयार है। इसे ठंडा होने पर फ्रिज में रख दें। एक घंटे बाद आप रबड़ी को खाने के लिए सर्व कर सकते हैं।
रबड़ी का जायका बढ़ाएंगे ये खास टिप्स
-मखाना रबड़ी को आप गरमा-गरम भी खा सकते हैं, लेकिन फ्रिज में 1-2 घंटे ठंडा करने के बाद इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।
-अगर आप फिटनेस को देखते हुए रबड़ी में चीनी नहीं डालना चाहते हैं, तो गैस बंद करने के बाद इसमें थोड़ा सा गुड़ का पाउडर या शहद मिला सकते हैं। यह रबड़ी को नेचुरल मिठास देगा।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।