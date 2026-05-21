20 रुपये वाली स्प्राइट से बन जाएगी 300 वाली वर्जिन मोजितो ड्रिंक, सीख लें रेसिपी
Refreshing Drink Recipe: रेस्टोरेंट में ठंडी-ठंडी मोजितो ड्रिंक का टेस्ट लाजवाब लगता है ना? अब आप इस ड्रिंक को बगैर किसी सीरप के घर में मात्र 20 रुपये की स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक से बना सकते हैं। नोट कर लें रेसिपी।
चिलचिलाती गर्मी में राहत पानी हो तो एक ठंडी ड्रिंक ना केवल रिफ्रेश कर देती है बल्कि पूरी बॉडी को रिलैक्स भी करती है। लेकिन वहीं मीठे शरबत और ड्रिंक्स बनाकर बोर हो चुकी हैं तो इस बार घर में बनाएं रेस्टोरेंट में मिलने वाली चिल्ड वर्जिन मोजितो। जिसे पीकर केवल घरवाले ही नहीं बल्कि गेस्ट भी वाह वाह करेंगे। घर में रखे बस दो से तीन सामान से ही ये ड्रिंक बनकर रेडी हो जाती है। रेस्टोरेंट में मॉकटेल स्पेशलिस्ट ने वर्जिन मोजितो की इस सिंपल चिल्ड ड्रिंक की रेसिपी को शेयर किया है। जिसे आप मात्र 20 रुपये वाली स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक की मदद से भी बनाकर तैयार कर सकती हैं।
वर्जिन मोजितो ड्रिंक बनाने की सामग्री
एक से दो नींबू
पुदीना की पत्तियां
सोडा ड्रिंक या स्प्राइट
ब्राउन शुगर
ढेर सारी बर्फ
वर्जिन मोजितो ड्रिंक बनाने की रेसिपी
नॉन एल्कोहलिक मोजितो ड्रिंक को ही वर्जिन मोजितो बोलते हैं। इसे बनाने के लिए आपको बहुत ही कम चीजों की जरूरत होगी। घर में रखे नींबू और पुदीना से फटाफट आप चिल्ड ड्रिंक रेस्टोरेंट लेवल की बना सकती हैं। सीख लें तरीका।
- जितने लोगों को सर्व करना है उतने गिलास लें।
- गिलास में एक-एक चम्मच ब्राउन शुगर स्वीटनर के लिए डालें।
- अब सब में कम से कम तीन से चार छोटे टुकड़े नींबू के डाल दें।
- साथ ही दस से बारह पुदीने की पत्तियां भी डालें।
- किसी लकड़ी के डंडे की मदद से गिलास में हल्के हाथ से क्रश करें। ध्यान रहे कि कांच की गिलास की तली पर जोर ना पड़े। अच्छी तरह से क्रश करने से पुदीने और नींबू का रस बाहर आ जाएगा।
- बर्फ को छोटे टुकड़ों में तोड़कर इतना डालें कि गिलास आधा भर जाए।
- सारी चीजों को मिक्स करने के लिए किसी चम्मच की मदद लें।
- अब ब्राउन शुगर, नींबू और पुदीने का सारा रस बर्फ के साथ मिक्स हो जाएगा।
- गिलास में ऊपर से बिल्कुल ठंडा सोडा ड्रिंक डालें।
- साथ ही स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक भी डाल दें। आप चाहें तो सोडा को पूरी तरह से स्किप कर केवल स्प्राइट ही डाल दें।
बस गिलास के साइड्स पर लेमन स्लाइस को कट कर फंसाएं और डेकोरेट करें।
- बस रेडी हो जाएगी वर्जिन मोजितो ड्रिंक, जो किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में आपको 300 से 500 रुपये तक की आराम से मिल जाती है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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