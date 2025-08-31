बिना तेल में तले ही मजेदार लगेगा सूजी से बना ये स्नैक्स, आसानी हो जाएगा तैयार

Non fried snacks recipe at home: बगैर तेल में तला कुछ चटपटपा और टेस्टी घर का बना खाना चाहते हैं। जो बिना ज्यादा मेहनत के ही बन जाए तो सूजी के साथ आलू के इस स्नैक्स को बनाने की रेसिपी नोट कर लें। ये फटाफट बनकर रेडी हो जाएगा।

Sun, 31 Aug 2025 02:16 PM

कई बार घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं या कुछ चटपटा खाने का दिल करने लगता है। लेकिन बाजार के अनहेल्दी फूड की बजाय बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बड़ी ही आसानी से घर रखे सामान से मजेदार स्नैक तैयार कर सकती है। सबसे खास बात कि इसे ऑयल फ्री बनाएं या डीप फ्राईड, दोनों तरीके से टेस्टी लगते हैं। तो बस नोट कर लें इस आसान से नाश्ते की रेसिपी।

सूजी से नाश्ता बनाने की सामग्री डेढ़ कप सूजी

तीन कप पानी

चावल का आटा

एक चौथाई कप भुनी मूंगफली

हरी मिर्च

हरा धनिया

एक इंच अदरक का टुकड़ा

एक चम्मच सौंफ

दो चम्मच साबुत धनिया

प्याज

जीरा

लाल मिर्च

गरम मसाला

अमचूर पाउडर

नमक स्वादानुसार

सूजी से नाश्ता बनाने की रेसिपी -सबसे पहले किसी मिक्सी के जार में भुनी मूंगफली को डालें और उसमे हरी धनिया, साबुत धनिया, हरी मिर्च, अदरक का छोटा टुकड़ा, सौंफ और नमक डालकर पीस लें।

-अब पैन में तेल गर्म कर जीरा चटकाएं और उसमे बारीक कटा प्याज डाल दें।

-अच्छी तरह से भूनें और भूनने के बाद मूंगफली के पेस्ट को डाल दें।

-साथ ही उबले आलू को छीलकर मैशकर मिला दें। अच्छी तरह से भून लें और नमक डालकर मिक्स करें। गैस की फ्लेम को बंद कर दें। जिससे ये थोड़ा ठंडा हो जाए।

-अब पैन में डेढ़ कप पानी डालें और उसमे तेल एक चम्मच डाल दें और साथ ही नमक भी मिला दें। पानी के गर्म होते ही इसमे डेढ़ कप सूजी डाल दें। सूजी पानी सोख लेंगी और जल्दी ही बांध लेंगी। इसे ढककर छोड़ दें।

-कुछ देर बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए और छूने लायक ठंडा हो जाए तो गोल चिकनी लो बना लें।

-इन लोई में आलू के पेस्ट को भरे और गोल शेप दें।

-बस नॉन फ्राईड बनाने के लिए इसे पैन में तेल डालकर उसमे करी पत्ता, लाल मिर्च, नमक डालकर ऊपर से तैयार टिक्कियों को रखें और दो से तीन मिनट तक भूनें। जिससे ऊपर से ये क्रिस्पी और टेस्टी लगे।