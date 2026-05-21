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भरवां तुरई की मसालेदार सब्जी, बड़े क्या बच्चे भी खाने से मना नहीं कर पाएंगे

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Stuffed Turai ki Sabji: तुरई की सब्जी खाने से बच्चे क्या बड़े भी भागते हैं। ऐसे में सवाल आता है मन में आखिर कैसे ये सब्जी घरवालों को खिलाई जाए। इसका जवाब है ये स्टफ्ड मसालेदार तुरई की सब्जी। जिसका टेस्ट सबको पसंद आएगा। 

भरवां तुरई की मसालेदार सब्जी, बड़े क्या बच्चे भी खाने से मना नहीं कर पाएंगे

तुरई की सब्जी का नाम सुनते ही बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी नाक-भौं सिकोड़ लेते हैं। ऐसे में समझ नहीं आता कि इतनी हेल्दी सब्जी को कैसे खिलाया जाए। लेकिन तुरई की सब्जी बनाने की ये रेसिपी ट्राई कर लिया तो बड़ों के साथ ही बच्चे भी झट से खत्म कर देंगे। बस तुरई को सिंपल सब्जी की तरह बनाने की बजाय भरवां मसालों के साथ मिलाकर बनाएं। ये सब्जी रोटी, पराठा, चावल सबके साथ टेस्टी लगती है। फिर तो तुरई को बड़ों के साथ बच्चे भी मांग-मांग कर खाना शुरू कर देंगे। नोट कर लें मसालेदार भरवां तुरई बनाने की बिल्कुल आसान सी और अथेंटिक दादी-नानी वाली रेसिपी। सबसे खास बात कि इसे बनाने के लिए तेल की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती।

मसालेदार भरवां तुरई बनाने की सामग्री

आधा किलो तुरई

10-15 लहसुन की कलियां

दो से तीन इंच अदरक की कलियां

तीन से चार हरी मिर्च

हल्दी

लाल मिर्च

धनिया पाउडर दो चम्मच

सौंफ पाउडर

भुना जीरा पाउडर

गरम मसाला

अमचूर पाउडर

हींग

नमक

पानी

प्याज दो

भरवां तुरई बनाने की रेसिपी

  • सबसे पहले तुरई को अच्छी तरह से छिलका उतारकर छील लें।
  • फिर इसे धोकर साफ कर लें।
  • अब तुरई के भरवें के लिए मसाला बनाकर तैयार कर लें।
  • मसाला बनाने के लिए सबसे पहले लहसुन को छील लें। साथ में अदरक भी लें और हरी मिर्च के साथ मिलाकर कूटकर एक पेस्ट बना लें।
  • अब इस पेस्ट को प्लेट में निकाल लें। इस पेस्ट में पीसा हुआ धनिया पाउडर डालें।
  • साथ भुना जीरा, सौंफ का पाउडर भी मिलाएं।
  • अमचूर पाउडर और गरम मसाले के साथ स्वादानुसार नमक डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स करें।

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  • अब सारी तुरई को चार इंच टुकड़े में काट लें और एक कट लगाएं। जिससे कि मसालों को बीच में भरा जा सके।
  • सारी तुरई में मसालों को भर दें।
  • प्याज दो से तीन लेकर पीस लें।
  • कड़ाही में तेल गर्म करें और पिसे प्याज को डालकर धीमी फ्लेम पर तब तक भूनें जब तक कि प्याज भुनकर तेल ना छोड़ने लगे।
  • इस मसाले में थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च स्वाद के अनुसार मिलाएं।
  • अब मसाला भरी हुई तुरई को इसमे डालें और मिक्स करें।
  • ऊपर से एक चौथाई से भी कम नमक डालकर ढंककर पकने दें।
  • तुरई बहुत जल्दी पक कर गलने लगती है।
  • तो ढक्कन हटाएं और थोड़ी खुला करके पकने दें।

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  • बस जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो पानी को सुखा दें और तैयार है टेस्टी मसालेदार भरवां भिंडी।
  • इसे पराठे या चावल के साथ सर्व करें और इसका लुत्फ उठाएं।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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