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1 बार छाछ में भिगोकर बनाएं भरवां करेले, बिल्कुल नहीं लगेंगे कड़वे; बच्चे भी शौक से खा लेंगे!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Stuffed Karela Recipe: करेले खाना पसंद नहीं है, तो एक बार ये ट्रेडीशनल छाछ वाले भरवां करेले की रेसिपी ट्राई करें। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि बच्चे भी शौक से खा लेंगे। करेले का कड़वापन तो बिल्कुल खत्म हो जाता है।

1 बार छाछ में भिगोकर बनाएं भरवां करेले, बिल्कुल नहीं लगेंगे कड़वे; बच्चे भी शौक से खा लेंगे!

करेले का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों का मुंह बन जाता है। खासकर बच्चों का। ऐसा अमूमन इसलिए क्योंकि करेले का स्वाद कड़वा होता है, जो जाहिर है बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता। लेकिन करेले अगर सही तरीके से बनाए जाएं तो यकीन मानिए इसकी सब्जी इतनी टेस्टी बन सकती है कि बच्चे भी शौक से खा लेंगे। छाछ वाले करेले की ये रेसिपी कुछ ऐसी ही है। पारंपरिक तरीके से गांवों में आज भी इसी तरह करेले बनाए जाते हैं। इस तरह ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते और इनका स्वाद भी काफी बढ़ जाता है। मसालेदार स्टफिंग के साथ भरवां करेले आप रोटी, पराठे या चावल किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज करेले की सब्जी बनाने के ये अनोखा तरीक जान लेते हैं।

छाछ में रात भर भिगोकर रखें करेले

करेले की कड़वाहट बिल्कुल खत्म हो जाए इसके लिए कई लोग छाछ में भिगोकर करेले बनाते हैं। इस रेसिपी के लिए आपको सबसे पहले करेले को धो कर छील लेना है। फिर इन्हें नमक वाली छाछ में भिगोकर कर देना है। इन्हें रातभर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। सुबह तक करेले का सारा कड़वापन खत्म हो जाएगा और करेले हल्के पीले रंग के हो जाएंगे। अब अगले दिन करेले को पानी से धो कर थोड़ी देर के लिए धूप या पंखे के नीचे रख दें, ताकि करेले हल्के से ड्राई हो जाएं। अब इनके बीज निकालकर इन्हें साफ कर लीजिए।

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करेले की स्टफिंग बनाने के लिए साम्रगी

भरवां करेले में सबसे जरूरी होती है सही स्टफिंग तैयार करना। इसके लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- सरसों का तेल, जीरा, कटी हुई प्याज, एक कच्चा आम, अदरक लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च, बेसन (1-2 चम्मच), सूखा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक और कसूरी मेथी।

छाछ वाले भरवां करेले बनाने की विधि

सबसे पहले करेले की स्टफिंग बनाकर तैयार करें। इसके लिए सरसों का तेल गर्म करें, उसमें जीरा डालकर चटका लें। फिर बारीक कटी हुई प्याज, कच्चा आम, अदरक लहसुन का पेस्ट और कटी हुई हरी मिर्च को आधा पका लें। इसके बाद बाइंडिंग के लिए 1-2 चम्मच बेसन डालें और थोड़ा सा पका लें। फिर बेसिक मसाले जैसे सूखा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कशमीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर पकाएं। सबसे लास्ट में आप थोड़ी सी कसूरी मेथी एड कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है।

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स्टफिंग भरने से पहले आप करेले को हल्का सा स्टीम कर सकते हैं। स्टीम करने से ये सॉफ्ट हो जाएगा। वहीं अगर आपको करेला थोड़ा सा क्रिस्पी रखना है, तो इसे तेल में हल्का सा फ्राई कर लें। अब इसके अंदर स्टफिंग भर लें। एक पैन में सरसों का तेल गर्म करें, उसमें भरवां करेले पकने के लिए रख दें। स्टफिंग का मसाला थोड़ा बच गया है, तो उसे भी आप दौरान डाल सकते हैं। एक करेले को ढककर तक तक पकाएं जबतक इनका कलर चेंज ना हो जाए। सब्जी बनकर तैयार है।

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(Credit- cooking_story_official)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
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हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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