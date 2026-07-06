Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मटर कुलचा का असली स्वाद चाहिए? बस इस एक तरीके से बनाएं

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अगर दिल्ली की गलियों वाला चटपटा मटर कुलचा आपका पसंदीदा स्ट्रीट फूड है, तो अब वही स्वाद घर पर भी मिल सकता है। इस आसान रेसिपी से तैयार करें बाजार जैसा मसालेदार मटर कुलचा, जिसे हर कोई पसंद करेगा।

मटर कुलचा का असली स्वाद चाहिए? बस इस एक तरीके से बनाएं

दिल्ली और उत्तर भारत की गलियों में मिलने वाला मटर कुलचा ऐसा स्ट्रीट फूड है, जिसकी खुशबू दूर से ही लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। गरमा-गरम कुलचे, ऊपर से मसालेदार मटर, नींबू का रस, प्याज और हरा धनिया... बस एक प्लेट सामने आते ही मुंह में पानी आ जाता है और खाने को दिल करता है।

अच्छी बात यह है कि इस स्वाद का मजा लेने के लिए अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान चीजों और सही मसालों के साथ आप घर पर भी बिल्कुल ठेले जैसा चटपटा और लाजवाब मटर कुलचा तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी आसान और स्वाद से भरपूर रेसिपी।

मटर कुलचा बनाने के लिए जरूरी चीजें

मटर के लिए:

दो कप सफेद मटर

एक प्याज बारीक कटा हुआ

दो टमाटर बारीक कटे हुए

एक छोटा चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च

आधा छोटा चम्मच हल्दी

एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर

आधा छोटा चम्मच भुना जीरा

स्वादानुसार नमक

थोड़ा गरम मसाला

हरा धनिया

नींबू

ये भी पढ़ें:संडे स्पेशल डिनर में बनाएं मुगलई सोया चाप, पतली रोटी के साथ खाकर आएगा गजब स्वाद

कुलचे के लिए

तैयार कुलचे या घर के बने कुलचे

मक्खन या घी

  • स्टेप 1: मटर तैयार करें

सफेद मटर को रातभर पानी में भिगो दें। अगले दिन इन्हें नमक डालकर अच्छी तरह नरम होने तक उबाल लें।

  • स्टेप 2: मसाला तैयार करें

एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें। इसमें प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। अब अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालें। इसके बाद टमाटर और सारे मसाले डालकर अच्छी तरह पकाएं। जब मसाला तेल छोड़ने लगे, तब उबले हुए मटर डाल दें। जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी मिलाकर पांच से सात मिनट तक पकाएं। आखिर में गरम मसाला, भुना जीरा, हरा धनिया और नींबू का रस डालें।

ये भी पढ़ें:हाफ फ्राई से लेकर तरबूज के जूस तक, जॉली की रसोई के 2 किचन हैक्स करेंगे काम आसान
  • स्टेप 3: कुलचा तैयार करें

तवे पर थोड़ा मक्खन या घी लगाएं। अब कुलचे को दोनों तरफ से हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक लें।

कैसे परोसें?

एक प्लेट में गरम कुलचा रखें। ऊपर से मसालेदार मटर डालें। अब बारीक प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा चाट मसाला छिड़कें। आखिर में नींबू निचोड़कर तुरंत परोसें।

ये भी पढ़ें:बच्चे करें तीखा-चटपटा खाने की डिमांड तो प्रेशर कुकर में बनाएं मोटोज कॉर्न सूप

बाजार जैसा स्वाद पाने के आसान टिप्स

  1. मटर को अच्छी तरह भिगोएं: इससे मटर जल्दी और अच्छी तरह गलते हैं।
  2. भुना जीरा जरूर डालें: यही छोटा-सा मसाला स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है।
  3. नींबू आखिर में डालें: इससे ताजगी और चटपटा स्वाद बना रहता है।
  4. कुलचा गरम ही परोसें: गरम कुलचा और गरम मटर का स्वाद सबसे अच्छा लगता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Recipes In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।