स्ट्रीट स्टाइल दाबेली रेसिपी: घर पर बनाएं बाजार जैसी चटपटी दाबेली
अगर आप घर पर स्ट्रीट फूड जैसा स्वाद चाहते हैं, तो स्ट्रीट-स्टाइल दाबेली एक परफेक्ट ऑप्शन है। मीठा-तीखा, मसालेदार आलू और कुरकुरी टॉपिंग इसे हर उम्र का फेवरेट बनाती है।
दाबेली गुजरात का एक बेहद लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है जिसे खासतौर पर कच्छ क्षेत्र की पहचान माना जाता है। इसका स्वाद मीठा, तीखा और मसालेदार- सभी का परफेक्ट बैलेंस होता है। सड़क किनारे मिलने वाली दाबेली की खुशबू और स्वाद हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। अच्छी बात यह है कि आप वही स्ट्रीट-स्टाइल दाबेली आसानी से घर पर भी बना सकते हैं।
दाबेली की खासियत
दाबेली को खास बनाता है इसका स्पेशल दाबेली मसाला, मीठी इमली की चटनी, हरी चटनी और आलू की चटपटी फिलिंग। ऊपर से डाली जाने वाली मूंगफली, अनार और सेव इसे टेक्सचर और स्वाद दोनों में रिच बनाते हैं।
आवश्यक सामग्री
- आलू फिलिंग के लिए: उबले आलू – 3 मध्यम, दाबेली मसाला – 2 टेबलस्पून, इमली की मीठी चटनी – 2 टेबलस्पून, तेल – 1 टेबलस्पून, नमक – स्वादानुसार
- चटनी व टॉपिंग के लिए: हरी चटनी (धनिया-हरी मिर्च) – 2 टेबलस्पून, इमली-खजूर की चटनी – 2 टेबलस्पून, भुनी मूंगफली – ¼ कप, अनार के दाने – ¼ कप, बारीक कटा प्याज – 1 छोटा, सेव – भरपूर
- दाबेली बन के लिए: दाबेली पाव / लाड़ी पाव – 4, मक्खन – सेकने के लिए, लाल चटनी या लहसुन चटनी – 1–2 टेबलस्पून, दाबेली मसाला – बाहर लगाने के लिए
बनाने की विधि
स्टेप 1: आलू की स्टफिंग तैयार करें
- सबसे पहले कढ़ाही में तेल गरम करें। उसमें दाबेली मसाला डालें, खुशबू आते ही मैश किए हुए आलू डालकर अच्छे से मिलाएं।
- अब इसमें इमली की मीठी चटनी और नमक डालकर 2–3 मिनट तक भूनें।
- गैस बंद कर दें और ठंडा होने दें।
स्टेप 2: दाबेली बन तैयार करें
- पाव को बीच से काटें लेकिन पूरी तरह अलग ना करें।
- एक तरफ हरी चटनी और दूसरी तरफ इमली या लहसुन चटनी लगाएं।
- बीच में तैयार आलू की स्टफिंग भरें।
स्टेप 3: स्ट्रीट-स्टाइल टॉपिंग
- आलू के ऊपर बारीक कटा प्याज, मूंगफली, अनार के दाने और ढेर सारी सेव डालें।
- थोड़ा दाबेली मसाला भी छिड़कें।
स्टेप 4: पाव सेकें
- पाव के बाहर हल्का मक्खन लगाकर तवे पर हल्का कुरकुरा सेक लें।
- साइड्स पर भी दाबेली मसाला लगाकर सेकना ही असली स्ट्रीट स्टाइल ट्रिक है और उसे एकदम बाजार जैसा स्वाद देती है।
परोसने का तरीका
गरमा - गरम दाबेली को तुरंत सर्व करें। चाहें तो साथ में फ्राई हरी मिर्च या मसाला मूंगफली परोसें। यह रेसिपी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है और शाम के स्नैक या पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
