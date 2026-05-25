ब्रेड में आलू भरकर बनाएं स्ट्रीट स्टाइल चटनी सैंडविच, हफ्ते में 5 दिन यही मागेंगे घरवाले!
Chutney Sandwich Recipe: सैंडविच तो आपने कई तरह का खाया होगा लेकिन एक बार ये चटनी सैंडविच जरूर ट्राई करें। इसका देसी स्वाद घरवालों को इतना पसंद आएगा कि हफ्ते में 5 दिन इसी की डिमांड करेंगे।
सुबह के नाश्ते में झटपट कुछ बनाना हो या शाम की हल्की भूख हो; सैंडविच से परफेक्ट ऑप्शन शायद ही कुछ हो। ये जल्दी भी बन जाता है और पेट भी भर देता है। खासकर अगर चटनी सैंडविच की बात करें, तो उसका देसी स्वाद भला किसे पसंद नहीं आता। हरी चटनी और उबले हुए आलू की फिलिंग वाला ये चटपटा सैंडविच छोटी-मोटी भूख के लिए परफेक्ट है। घर में सभी का कुछ अलग सा खाने का मन हो तो आप फटाफट से इसे बना सकती हैं। बच्चों के टिफिन के लिए भी आप ये सैंडविच ट्राई कर सकती हैं, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो अब अगर आप भी एक जैसे नाश्ते से बोर हो गई हैं और कुछ अलग सा टेस्टी सा ट्राई करना चाहती हैं, तो ये क्लासिक चटनी सैंडविच एक बार जरूर ट्राई करें।
चटनी सैंडविच बनाने के लिए सामग्री
चटनी सैंडविच बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं - ब्रेड स्लाइसेज, हरा धनिया, अदरक का टुकड़ा, लहसुन की कलियां, हरी मिर्च, नमक, जीरा, दही, उबले हुए आलू (2-3), कटा हुआ प्याज, जीरा पाउडर, चाट मसाला, चीज (ऑप्शनल), खीरा, टमाटर, टोमैटो केचअप और बटर।
स्ट्रीट स्टाइल चटनी सैंडविच बनाने की विधि
स्ट्रीट स्टाइल चटपटा सा चटनी सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी हरी चटनी तैयार कर लेनी है। ये बेसिक वाली चटनी है, जो आमतौर पर पकौड़े या स्नैक्स के साथ सर्व की जाती है। इसके लिए एक मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा ताजा हरा धनिया, अदरक का टुकड़ा, लहसुन की कलियां, हरी मिर्च, साबुत जीरा और स्वादानुसार नमक डालें। अब इसमें थोड़ी सी गाढ़ी दही एड करें और पानी मिलाकर चटनी पीस लें। चटनी आपको ज्यादा पतली नहीं रखनी है, इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए।
अब सैंडविच के लिए आलू की फिलिंग बनाकर तैयार करें। इसके लिए उबले हुए आलू छीलकर मैश या कद्दूकस कर लें। इनमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, स्वादानुसार नमक, जीरा पाउडर और चाट मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। अब अगर आप सैंडविच को चीजी ट्विस्ट देना चाहती हैं, तो थोड़ा सा चीज इसमें घिसकर डाल दें। आलू की चटपटी सी फिलिंग बनकर तैयार है।
अब ब्रेड की एक स्लाइस पर थोड़ा सा बटर या घी लगाएं, फिर हरी वाली चटनी की लेयर लगाएं। इसपर आलू वाली फिलिंग रखें, साथ ही गोल कटे हुए टमाटर, प्याज और खीरे की स्लाइसेज रखें। अब दूसरा ब्रेड लें और उसपर टोमैटो केचअप लगाएं और सैंडविच को बंद कर दें। एक पैन में थोड़ा सा बटर गर्म करें, इसमें सैंडविच को क्रिस्पी होने तक सेंक लें। आपका स्ट्रीट स्टाइल टेस्टी सा चटनी सैंडविच बनकर तैयार है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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