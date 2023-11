Bhai dooj 2023 Recipe: अब की बार ब्रेड से तैयार करें कलाकंद, एक बार जरूर ट्राई करें रेसिपी

ऐप पर पढ़ें

मीठे खेाने की क्रेविं को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जब बात हमारी पारंपरिक देसी मिठाई की हो तो अनुभव बढ़ जाता है। मिठाइयों को देख कर मुहं में पानी आने लगता है। देसी मिठाई है कलाकंद नरम, मलाईदार और दूधिया होते हैं। इसे आप घर पर भी आसानी से बना सकती हैं। भाई दूज के दिन भाई को खिलाने के लिए आप इस मिठाई को तैयार कर सकते हैं। यहां जानिए ब्रेड से कलाकंद बनाने का तरीका-

ब्रेड से बनाने के लिए क्या चाहिए (Things You need While Making Kalakand)

ब्रेड कलाकंद एक ऐसी रेसिपी है जिसे हर कोई फटाफट तैयार कर सकता है। इसे बनाने के लिए शक्कर, दूध, इलायची, केसर, बादाम, पिस्ता, काजू और ब्रेड की होगी

ब्रेड से कैसे बनाएं (How to Make Kalakand)

इसे बनाने के लि सबसे पहले दूध को उबालकर एक तिहाई मात्रा में रख लें फिर इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर मिलाएं। आंच बंद कर दें, केसर के रेशे और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर मिलाएं। अब ब्रेड लें और फिर किनारों को काट लें। अब एक ट्रे लें और बेस बनाने के लिए इसमें रबड़ी में डालें, फिर ब्रेड को समान रूप से डालें। इसे सूखे मेवों से सजाएं और फिर कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें। इसके बाद कलाकंद को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और भोग लगाने के बाद भाई को खिलाएं।

