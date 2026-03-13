Hindustan Hindi News
एक बार इस तरीके से बनाएं भिंडी की मसालेदार सूखी सब्जी, पराठे के साथ लगती है खूब टेस्टी!

Mar 13, 2026 08:17 am IST
Recipes: इस नए तरीके से भिंडी की सब्जी इतनी टेस्टी बनती है कि यकीन मानिए जिसे ये नहीं भी पसंद, वो भी शौक से खा लेगा। खासतौर से पराठे के साथ तो जो स्वाद आता है, पूछिए ही मत। तो चलिए फटाफट रेसिपी जान लेते हैं।

एक बार इस तरीके से बनाएं भिंडी की मसालेदार सूखी सब्जी, पराठे के साथ लगती है खूब टेस्टी!

भिंडी की सूखी सब्जी रोटी-पराठे के साथ खूब टेस्टी लगती है। आमतौर पर बच्चे भी इस सब्जी को खा लेते हैं। यूं तो हर किसी की रेसिपी और बनाने का तरीका अलग होता है। लेकिन ज्यादातर घरों में भिंडी की सब्जी बनाने का तरीका सेम ही होता है। जीरा और खूब सारी प्याज के साथ भिंडी को सूखा भूनकर सब्जी बनाई जाती है। पर आज हम आपके लिए इससे जरा हटकर रेसिपी ले कर आए हैं। इसमें भिंडी को मसालों में मैरीनेट कर के बनाया जाता है। इस तरीके से भिंडी की सब्जी इतनी टेस्टी बनती है कि यकीन मानिए जिसे ये नहीं भी पसंद, वो भी शौक से खा लेगा। खासतौर से पराठे के साथ तो जो स्वाद आता है, पूछिए ही मत। तो चलिए फटाफट इंस्टाग्राम की ये वायरल रेसिपी जान लेते हैं।

मसालेदार भिंडी बनाने के लिए सामग्री

रोज वाली सब्जी से हटकर मसालेदार भिंडी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- भिंडी, प्याज (2-3), हरी मिर्च (2), हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, तेल, कलौंजी के दाने, साबुत धनिया के बीज, सौंफ, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक।

मैरीनेट कर के बनाएं भिंडी की टेस्टी सब्जी

आमतौर पर सिंपल प्याज और मसालों का तड़का लगाकर भिंडी की सब्जी बनाई जाती है। लेकिन अगर आपको इसे और भी टेस्टी बनाना है तो मैरीनेट करने वाले इस तरीके से बना सकती हैं। इसके लिए आपको भिंडी थोड़ी लंबी-लंबी काटकर रख लेनी है। बीच में से चीरा लगाकर इसके दो हिस्से भी कर दें।

अब एक मिक्सर में प्याज, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा और थोड़ा सा तेल डालकर पीस लें। एक मसालेदार पेस्ट सा बनकर तैयार हो जाएगा। कटी हुई भिंडी के साथ इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर दें और मैरीनेट होने के छोड़ दें। मैरिनेशन के लिए 10 से 15 मिनट का समय काफी रहेगा।

तब तक एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें। इसमें साबुत जीरा, कलौंजी, दरदरा कुटे हुए धनिया के बीज और कुटी हुई सौंफ के दाने एड करें। ये अच्छे से चटक जाएं तो इसमें मसाले में मैरीनेट की हुई भिंडी मिलाएं। ऊपर से स्वादानुसार नमक और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एड करें। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें। शुरुआत में गैस की फ्लेम तेज ही रखनी है लेकिन बाद में धीमी कर दें।

जब भिंडी आधी पक जाए तो ऊपर से मोटे चौकोर टुकड़ों में कटी हुई कच्ची प्याज एड करें। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगभग 5 मिनट के लिए पकने दें। आपकी मसालेदार भिंडी की सब्जी बनकर तैयार है। इसे गरमा-गरम पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

Recipe Corner

