मोदक बनाने के बाद बचे चावल के आटे से बनाएं मजेदार स्टीम डिश

Steamed dish with leftover rice flour: मोदक बनाने के बाद चावल का आटा बच गया है तो उससे मजेदार सी डिश तैयार कर लें। जिसे गर्मागर्म खाने का मजा आता है। सबसे खास बात कि ये बिना तले मात्र आधे घंटे में बनकर तैयार हो जाएगी। 

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 01:24 PM
मोदक बनाने के बाद बचे चावल के आटे से बनाएं मजेदार स्टीम डिश

गणपति बप्पा के घर आगमन के लिए भोग में मोदक बनाया होगा। ट्रेडिशनल मोदक बनाने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर चावल का आटा बच गया या फिर गूंथा हुआ चावल का आटा बच गया तो क्या करें? इस समस्या का समाधान है मजेदार सी डिश। जिसे बनाने के लिए किसी भी तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये डिश भी महाराष्ट्री की ट्रे़डिशनल डिश है जिसे बचे हुए चावल के आटे से लगभग हर घर में बनाया जाता है। इसे निवाग्र्या बोलते हैं। तो चलिए सीख लें इसे बनाने की रेसिपी।

स्टीम चावल के वड़े बनाने की सामग्री

हरी मिर्च तीन से चार

हरी धनिया की पत्तियां और डंठल

एक से डेढ़ चम्मच जीरा

एक इंच अदरक का टुकड़ा

एक कप चावल का आटा

दो चम्मच तेल

सवा कप पानी

स्टीम चावल के वड़े बनाने की रेसिपी

-अगर आपके पास मोदक बनाने के बाद बचा हुआ गूंथा आटा है तो इसमे हरी मिर्च और जीरा, अदरक का पेस्ट मिला लें और स्टीम कर लें। या,

-अगर चावल का आटा बचा है तो उससे ये रेसिपी बनाने का तरीका सीख लें।

-सबसे पहले अदरक और हरी मिर्च को बारीक कर लें।

-फिर इमामदस्ते या खल में जीरा, अदरक और हरी मिर्च को डालकर कूट लें। इससे स्वाद बढ़ता है।

-अगर आपके पास इमामदस्ता नहीं है तो मिक्सर जार में दरदरा बिना पानी डाले ही पीस लें।

-अब पैन में करीब सवा कप पानी डालें और गरम करें।

-इस पानी में स्वादानुसार नमक और दो चम्मच तेल भी डाल दें।

-जब पानी बिल्कुल उबलने लगे तो इसमे एक कप चावल का आटा डाल दें।

-ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम को आटा डालने के पहले धीमा कर दें। नहीं तो आटा पानी जल्दी से सोख लेगा।

-आटे के साथ हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट भी डाल दें। साथ ही बारीक कटी हरी धनिया भी डाल दें।

-चम्मच की मदद से चलाते हुए चावल को धीमी फ्लेम पर पकाएं।

-तब तक जब तक कि चावल का आटा इकट्ठा बॉल जैसे फॉर्म में ना आ जाए।

-अब गैस की फ्लेम को बंद कर दें और तैयार आटे को किसी प्लेट में निकाल दें।

-जिससे कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जब आटा इतना ठंडा हो जाए कि हाथ से छूआ जा सके तो तेल लगाकर इस आटे को गूंथे।

-इतना गूंथे कि आटा बिल्कुल चिकना हो जाए।

-स्टीमर में पानी डालकर गर्म करें। अगर स्टीमर नहीं है तो किसी भगोने में पानी गर्म करें और ऊपर चलनी रख दें। उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दें। जिससे कि चिपके नहीं।

-अब हाथों पर तेल लगाकर ही आटे से छोटे-छोटे बॉल बनाकर उन्हें चपटा वड़े जैसा आकार दें।

-और ढेर सारा बनाकर एक साथ ढंककर पका लें।

-दस मिनट में ही ये पक जाते हैं और गैस बंद कर पांच मिनट इंतजार करने के बाद गर्मागर्म निकालें और परोसें।

-इस चावल के वड़े को नारियल या मूंगफली की चटनी के साथ सर्व करें।

-या फिर प्लेन दही के साथ भी खाने का मजा आता है।

