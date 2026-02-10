Hindustan Hindi News
बिना झंझट बनाएं नरम और कुरकुरा हरी प्याज का पराठा, नोट कर लें रेसिपी

संक्षेप:

अगर आप रोज के नाश्ते में कुछ झटपट, स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाना चाहते हैं, तो हरी प्याज का पराठा बेहतरीन विकल्प है। यह पराठा स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखता है।

Feb 10, 2026 03:53 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
हरी प्याज (Spring Onion) का पराठा भारतीय रसोई का एक ऐसा व्यंजन है, जो कम सामग्री में ही ज्यादा स्वाद देता है। खासतौर पर सर्दियों के मौसम में ताजी हरी प्याज आसानी से मिल जाती है और इसका स्वाद पराठे में कमाल कर देता है। यह पराठा ना सिर्फ बच्चों को पसंद आता है, बल्कि बड़ों के लिए भी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट या लंच ऑप्शन माना जाता है।

हरी प्याज में फाइबर, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो पाचन को बेहतर बनाते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करते हैं। जब इसे गेहूं के आटे के साथ मिलाकर पराठा बनाया जाता है, तो यह एक संतुलित और एनर्जी देने वाला भोजन बन जाता है।

सामग्री (Ingredients)

2 कप गेहूं का आटा, 1 कप बारीक कटी हरी प्याज, 1–2 हरी मिर्च (बारीक कटी, वैकल्पिक), 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, नमक स्वादानुसार, 1–2 छोटा चम्मच तेल या घी (मोयन के लिए), पानी (डो बनाने के लिए), घी या तेल (सेकने के लिए)- इन साधारण चीजों से यह पराठा आसानी से तैयार हो जाता है।

बनाने की विधि (Step-by-Step Method)

  • आटा तैयार करें: एक बड़े बाउल में गेहूं का आटा लें। उसमें नमक, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी डालें।
  • हरी प्याज मिलाएं: अब इसमें बारीक कटी हरी प्याज और हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स करें।
  • आटा गूंधें: थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंध लें। ऊपर से थोड़ा सा तेल लगाकर 10 मिनट ढककर रख दें।

  • पराठे बेलें: आटे की लोई बनाएं, सूखे आटे में लपेटें और गोल पराठा बेल लें।
  • पराठा सेकें: गरम तवे पर पराठा डालें। एक साइड से हल्का पकने पर पलटें, ऊपर से घी/तेल लगाएं। दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक लें, उसके बाद गरमा-गरम परोसें।

परोसने के सुझाव

हरी प्याज का पराठा दही, सफेद मक्खन, हरी चटनी या अचार के साथ बेहद स्वादिष्ट लगता है। इसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। चाय के साथ यह पराठा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है।

खास टिप्स

  1. हरी प्याज काटने के बाद उसे हल्का सा दबाकर अतिरिक्त पानी निकाल दें। इससे आटा ज्यादा गीला नहीं होगा और पराठा बेलते समय टूटेगा नहीं।
  2. हरी प्याज पहले से ही नमी छोड़ती है, इसलिए शुरुआत में बहुत कम पानी डालें। जरूरत पड़े तो ही थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाएं, वरना पराठा चिपचिपा हो सकता है।
  3. आप गेहूं के आटे में थोड़ा सा जौ या मल्टीग्रेन आटा मिला सकते हैं। इससे फाइबर बढ़ेगा और पराठा और भी हेल्दी बन जाएगा।
  4. अगर चाहें तो इसमें बारीक कटा धनिया, कसूरी मेथी या थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर मिला सकते हैं। इससे पराठे की खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं।

Recipes In Hindi

