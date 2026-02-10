बिना झंझट बनाएं नरम और कुरकुरा हरी प्याज का पराठा, नोट कर लें रेसिपी
अगर आप रोज के नाश्ते में कुछ झटपट, स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाना चाहते हैं, तो हरी प्याज का पराठा बेहतरीन विकल्प है। यह पराठा स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखता है।
हरी प्याज (Spring Onion) का पराठा भारतीय रसोई का एक ऐसा व्यंजन है, जो कम सामग्री में ही ज्यादा स्वाद देता है। खासतौर पर सर्दियों के मौसम में ताजी हरी प्याज आसानी से मिल जाती है और इसका स्वाद पराठे में कमाल कर देता है। यह पराठा ना सिर्फ बच्चों को पसंद आता है, बल्कि बड़ों के लिए भी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट या लंच ऑप्शन माना जाता है।
हरी प्याज में फाइबर, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो पाचन को बेहतर बनाते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करते हैं। जब इसे गेहूं के आटे के साथ मिलाकर पराठा बनाया जाता है, तो यह एक संतुलित और एनर्जी देने वाला भोजन बन जाता है।
सामग्री (Ingredients)
2 कप गेहूं का आटा, 1 कप बारीक कटी हरी प्याज, 1–2 हरी मिर्च (बारीक कटी, वैकल्पिक), 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, नमक स्वादानुसार, 1–2 छोटा चम्मच तेल या घी (मोयन के लिए), पानी (डो बनाने के लिए), घी या तेल (सेकने के लिए)- इन साधारण चीजों से यह पराठा आसानी से तैयार हो जाता है।
बनाने की विधि (Step-by-Step Method)
- आटा तैयार करें: एक बड़े बाउल में गेहूं का आटा लें। उसमें नमक, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी डालें।
- हरी प्याज मिलाएं: अब इसमें बारीक कटी हरी प्याज और हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स करें।
- आटा गूंधें: थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंध लें। ऊपर से थोड़ा सा तेल लगाकर 10 मिनट ढककर रख दें।
- पराठे बेलें: आटे की लोई बनाएं, सूखे आटे में लपेटें और गोल पराठा बेल लें।
- पराठा सेकें: गरम तवे पर पराठा डालें। एक साइड से हल्का पकने पर पलटें, ऊपर से घी/तेल लगाएं। दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक लें, उसके बाद गरमा-गरम परोसें।
परोसने के सुझाव
हरी प्याज का पराठा दही, सफेद मक्खन, हरी चटनी या अचार के साथ बेहद स्वादिष्ट लगता है। इसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। चाय के साथ यह पराठा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है।
खास टिप्स
- हरी प्याज काटने के बाद उसे हल्का सा दबाकर अतिरिक्त पानी निकाल दें। इससे आटा ज्यादा गीला नहीं होगा और पराठा बेलते समय टूटेगा नहीं।
- हरी प्याज पहले से ही नमी छोड़ती है, इसलिए शुरुआत में बहुत कम पानी डालें। जरूरत पड़े तो ही थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाएं, वरना पराठा चिपचिपा हो सकता है।
- आप गेहूं के आटे में थोड़ा सा जौ या मल्टीग्रेन आटा मिला सकते हैं। इससे फाइबर बढ़ेगा और पराठा और भी हेल्दी बन जाएगा।
- अगर चाहें तो इसमें बारीक कटा धनिया, कसूरी मेथी या थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर मिला सकते हैं। इससे पराठे की खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।