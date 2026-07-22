कटीले परवल की ये सूखी सब्जी दाल-चावल के साथ लगेगी टेस्टी, सीजन खत्म होने से पहले जरूर बनाएं
मानसून सीजन में कटीले परवल की सब्जी बाजार में खूब बिकती है और लोग इसे खाना भी पसंद करते हैं। अगर आप भी इस सब्जी को खाते हैं, तो इस बार इसकी सूखी सब्जी ट्राई करें। कटीले परवल की सूखी सब्जी दाल-चावल के साथ बेहद स्वादिष्ट लगती है।
कटीले परवल का सीजन सिर्फ बरसात तक ही रहता है यानी जुलाई से सितंबर तक। अगर आपने अब तक कटीले परवल की सूखी सब्जी नहीं खाई तो समझ लीजिए कुछ नहीं खाया। कटीले परवल करेला की तरह जरूर दिखते हैं लेकिन उसका स्वाद करेले जैसा कड़वा नहीं होगा। उसकी सूखी सब्जी बेहद स्वादिष्ट बनती है, जो दाल-चावल के साथ खाने में अच्छी लगती है। अगर आप भी कटीले परवल खरीदते हैं, तो उसकी सूखी सब्जी की आसान रेसिपी हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए। आप इस सब्जी को एक बार खाएंगे फिर बार-बार इसे ही बनाएंगे।
कटीले परवल बनाने के लिए सामग्री
-500 ग्राम कटीले परवल
-2 बड़े चम्मच सरसों का तेल
-1-2 मीडियम साइज प्याज
-1/2 छोटा चम्मच जीरा
-1 चुटकी हींग
-1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
-1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
-1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
-1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला
-स्वादानुसार नमक
सब्जी बनाने की आसान विधि
1- कटीले परवल को अच्छी तरह धोकर दोनों सिरे से काट लीजिए। आप चाहें तो हल्का छील लें और लंबाई में दो-चार टुकड़ों में काट लें। अगर आप गोल आकार में खाना पसंद करते हैं, तो वैसे काट लें।
2- कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें। फिर इसमें जीरा चटकने दें और साथ में चुटकी भर हींग डाल दें। हींग से खुशबू और स्वाद दोनों ही अच्छे हो जाएंगे।
3- प्याज को लंबे आकार में पतला-पतला काटकर पहले से रख लीजिए। जीरा चटकाने के बाद प्याज को लाल होने तक तेल में भून लें।
4- जब प्याज लाल हो जाए तब इसमें कटीले परवल डाल दें और कलछी से चलाएं।
5- अब इसमें मसाले डालने की बारी आएगी। तो आपको स्वादानुसार नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी डालकर मिक्स करना है।
6- कड़ाही को किसी ढक्कन से कवर कर दें और 12-15 मिनट तक पकाते रहें। बीच में ढक्कन हटाकर चला लें, जिससे सब्जी तले पर चिपके या जले नहीं।
7- जब परवल नरम और हल्के सुनहरे रंग के दिखने लगे, तब आप 2 मिनट तक और भून लें। फिर गैस को बंद करें।
8- बस इस तरह सिर्फ 20 मिनट में आपकी कटीले परवल की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। इसे दाल-चावल के साथ सर्व करें।
बोनस कुकिंग टिप्स
अगर आपको सब्जी को और करारा-कुरकुरा करना हो तो थोड़ा और भून लें या फिर हल्का सा सरसों का तेल ज्यादा रखें। इसके अलावा आधा चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं। बेसन से सब्जी करारी बनेगी और स्वाद में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको सब्जी हल्की खट्टी करनी हो, तो खटाई पाउडर डालें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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