आम-नींबू छोड़िए! इस बार बनाकर रखें टमाटर का तीखा, खट्टा और चटपटा अचार
Tamatar ka Achar Banane ka Tarika: अगर रोज की दाल, रोटी या पराठे के साथ कुछ नया खाने का मन है, तो चटपटा टमाटर का अचार आपके खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देगा। खास बात है कि इसे आसानी से आप घर पर बना सकते हैं, नोट कर लें इसकी रेसिपी
अचार भारतीय खाने की थाली का ऐसा हिस्सा है, जो साधारण भोजन को भी खास बना देता है। आम, नींबू और मिर्च का अचार तो लगभग हर घर में बनता है, लेकिन टमाटर का चटपटा अचार भी स्वाद में किसी से कम नहीं होता।
सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए ज्यादा मेहनत या ढेर सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके घर में टमाटर ज्यादा हैं, तो उनसे यह स्वादिष्ट अचार बनाकर कई दिनों तक उसका आनंद ले सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी।
टमाटर का चटपटा अचार बनाने के लिए सामग्री
पांच से छह पके हुए टमाटर
दो बड़े चम्मच सरसों का तेल
एक छोटा चम्मच राई
आधा छोटा चम्मच मेथी दाना
आधा छोटा चम्मच सौंफ
एक चुटकी हींग
एक छोटा चम्मच हल्दी
एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
स्वादानुसार नमक
एक छोटा चम्मच लाल मिर्च के टुकड़े (इच्छानुसार)
एक बड़ा चम्मच सिरका या नींबू का रस
ऐसे बनाएं टमाटर का चटपटा अचार
स्टेप 1: टमाटरों को अच्छी तरह धोकर पूरी तरह सुखा लें। इसके बाद उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
स्टेप 2: एक कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें। जब तेल हल्का ठंडा हो जाए, तब उसमें राई, मेथी दाना, सौंफ और हींग डालकर हल्का भून लें।
स्टेप 3: अब इसमें हल्दी और लाल मिर्च डालें। तुरंत कटे हुए टमाटर डालकर अच्छी तरह मिला लें।
स्टेप 4: स्वादानुसार नमक डालें और मध्यम आंच पर टमाटरों को तब तक पकाएं, जब तक उनका पानी सूखने ना लगे और मिश्रण थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए।
स्टेप 5: अब इसमें सिरका या नींबू का रस डालें और दो से तीन मिनट तक और पकाएं।
स्टेप 6: अचार पूरी तरह ठंडा होने दें। इसके बाद इसे साफ और सूखे कांच के डिब्बे में भरकर रखें।
अचार बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान
- हमेशा ताजे और सख्त टमाटर चुनें।
- अचार रखने वाला डिब्बा पूरी तरह साफ और सूखा होना चाहिए।
- अचार निकालते समय हमेशा सूखा चम्मच इस्तेमाल करें।
- अगर ज्यादा दिनों तक रखना चाहते हैं, तो थोड़ा अधिक सरसों का तेल ऊपर से डाल सकते हैं।
- अचार को ठंडी और सूखी जगह पर रखें।
किन चीजों के साथ खाएं?
टमाटर का यह चटपटा अचार पराठे, पूरी, दाल-चावल, खिचड़ी, रोटी और यहां तक कि सादे चावल के साथ भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। यह खाने का स्वाद तुरंत बढ़ा देता है।
कितने दिन तक रहेगा अच्छा?
अगर अचार को साफ और सूखे कांच के डिब्बे में भरकर रखें और हमेशा सूखे चम्मच से निकालें, तो यह कई दिनों तक स्वादिष्ट बना रह सकता है। अगर इसे लंबे समय तक रखना हो, तो इसे ठंडी जगह या फ्रिज में रखना बेहतर रहेगा।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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