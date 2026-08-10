Vrat Recipe: पूरा दिन एनर्जेटिक रहने के लिए खाएं हेल्दी फ्रूट कस्टर्ड, सीखें 15 मिनट वाली व्रत रेसिपी
सावन का आज यानी 10 अगस्त को दूसरा सोमवार है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग अपने लिए टेस्टी व्रत वाला कस्टर्ड बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहां सीखिए 15 मिनट में बनने वाली रेसिपी।
सावन के महीने में आने वाले सोमवार की धार्मिक मान्यताएं काफी ज्यादा हैं। इस दिन को भोलेनाथ का दिन माना जाता है और सावन में आने वाले सभी सोमवार पर सभी शिव भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करते हैं और इच्छापूर्ति के लिए उपवास भी रखते हैं। बहुत से लोग इस दिनभर के लिए अन्न का त्याग करते हैं और ऐसे में फलाहारी चीजों का सेवन करते हैं। इस दिन आपका व्रत है और अगर आपको फास्ट में कमजोरी महसूस होती है आप सुबह की पूजा के बाद फलों को खास सकती हैं। यहां फलों का इस्तेमाल करके टेस्टी और हेल्दी कस्टर्ड बनाने का तरीका बता रहे हैं। आप भी सीखिए 15 मिनट में बनने वाले हेल्दी व्रत वाले फ्रूट कस्टर्ड को बनाने का तरीका।
हेल्दी व्रत वाला फ्रूट कस्टर्ड बनाने की सामग्री
- दो कप मखाना
- दस काजू
- दस बादाम
- एक या दो खजूर
- एक केला
- 10 से 12 धागे केसर
- 1.5 कप गुनगुना दूध
कस्टर्ड में इस्तेमाल किए जाने वाले फल
- एक बारीक कटा सेब
- एक अनार के दाने
-10 से 12 अंगूर कटे हुए
- एक केला
हेल्दी व्रत वाला फ्रूट कस्टर्ड कैसे बनाएं
- व्रत वाला फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले दो कप मखानों को अच्छी तरह से बीच से काट लें।
- अब एक बर्तन में मखानों के साथ काजू, बादाम, खजूर, केला, केसर और दूध को डालें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें।
- मखाने और ड्राई फ्रूट्स को कुछ मिनट के लिए भिगोकर रखें।
- अच्छी करह से भीग चुकी चीजों को मिक्सर ब्लेंडर में डालें और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। इसे ब्लेंड करके एक स्मूद पेस्ट बना लें।
- अब इस मिक्स को कुछ देर के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें और तब तक सभी फलों को बारीक काट लें। कस्टर्ड में पतले बारीक फल ही अच्छे लगते हैं।
- अब एक बर्तन में सभी फलों को डालें और उसके ऊपर से मखाने का ये पेस्ट डालें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। व्रत वाला फ्रूट कस्टर्ड है। इसे ठंडा करने के बाद सर्व करें।
टिप
1) व्रत वाले फ्रूट कस्टर्ड में आप अपनी पसंद का कोई भी फल डाल सकते हैं।
2) मिठास ज्यादा पसंद करते हैं तो आप चीनी या गुड़ का इस्तेमाल करें।
3) मखाने के साथ खजूर को भिगोने से पहले इसका बीज निकाल दें।
4) नेचुरल मिठास के लिए आम, पपीता, चीकू जैसे फल भी कस्टर्ड में डाल सकते हैं।