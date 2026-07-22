दूध-दही की जरूरत नहीं, आटा इस तरह गूथेंगे तो बनेंगे रेशमी मुलायम पराठे
Soft Paratha Recipe: रोटी-पराठा सॉफ्ट बनाने के लिए काफी सारे लोग दूध या दही से आटे को गूंथते हैं। लेकिन हर किसी के घर में इस तरह से गूंथे आटे के पराठे-रोटी पसंद नहीं किए जाते। तो आप इस एक चीज को मिलाकर आटा गूंथें और टेस्टी चटपटा पराठा बनाएं, जो टिफिन में देने पर घंटों सॉफ्ट बने रहेंगे।
बच्चों को शिकायत होती है कि लंचबॉक्स में रखे पराठे कड़े हो जाते हैं। उनके पास लंच टाइम में इतना वक्त नहीं होता कि उन कड़े पराठों को चबाकर पूरा फिनिश कर सकें। खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं वो अपने खाने को खत्म ही नहीं कर पाते और कई बार तो खाने का मन होने के बाद भी पूरा खाना नहीं खा पाते। अगर आपके बच्चों के साथ ही ऐसी ही समस्या होती है तो ये रेशमी पराठे बनाना सीख लें। जो ठंडे होने के बाद भी इतने सॉफ्ट होते हैं कि बिना ज्यादा चबाए फौरन ही मुंह में घुल जाएंगे। अक्सर महिलाएं पराठों को सॉफ्ट बनाने के लिए दूध या दही का यूज करती हैं। लेकिन आपके घर में अगर दूध-दही के गूंथे आटे बच्चे पसंद नहीं करते तो इस चीज से आटे को गूंथकर रेशमी पराठा तैयार करें। इन रेशमी पराठों को बनाना बहुत आसान है, बस नोट कर लें ये रेसिपी।
रेशमी पराठा बनाने की सामग्री
3 मीडियम साइज आलू
एक चम्मची जीरा
एक चम्मच चिली फ्लेक्स
नमक
धनिया के पत्ते
गेंहू का आटा
रेशमी पराठा बनाने की विधि
- ना आटे को दूध से गूंथना होगा ना दही से सिंपल आलू से गूंथकर परांठे को सॉफ्ट और टेस्टी बनाकर रेडी किया जा सकता है। सीख लें आसान सी रेसिपी।
- सबसे पहले आलूओं को उबालकर थोड़ा ठंडा कर लें।
- अब इन उबले आलूओं के छिलके को निकालें और कद्दूकस में मैश कर लें।
- किसी बड़े परात में आलूओं को लें और फिर उसमे एक चम्मच जीरा, धनिया पाउडर, फ्रेश कटी हरी धनिया डाल दें।
- साथ में थोड़ा सा नमक स्वादानुसार, चिली फ्लेक्स भी स्वाद के अनुसार डाल दें।
- बच्चे अगर तीखा नहीं खाते तो मिर्च इग्नोर करें, नहीं तो हरी धनिया के साथ कटी हुई हरी मिर्च भी टेस्टी लगती हैं।
- अब गेंहू का आटा एक कप डालें। अगर आप चाहें तो मैदा भी मिला सकती हैं। इससे इन पराठों में तंदूरी पराठों का टेस्ट आएगा।
- बस अब हाथों से इन्हें गूंथ लें, चूंकि आलू मुलायम होता है इसलिए पानी की जरूरत नहीं होगी बल्कि ये गीला हो जाएगा तो और सूखा आटा मिलाकर इसे अच्छी तरह से गूंथ लें।
- सॉफ्ट आटा गूंथने के बाद ढंककर पंद्रह मिनट के लिए छोड़ दें।
- थोड़ी छोटी लोई बनाएं और बिल्कुल पतले-पतले पराठे बेलें।
- पतले परांठे होने की वजह से ये मुंह में बिल्कुल घुल जाने वाले बनेंगे।
- फटाफट सेंके और दाल, सब्जी, रायता, चटनी किसी भी चीज के साथ सर्व करें।
- खासतौर पर टिफिन में देने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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