उबालने का झंझट खत्म! 3-4 सीटी में कुकर में बनाएं परफेक्ट पास्ता-मैकरोनी, बड़े काम की है ये ट्रिक
आजतक हम सभी लोग कढ़ाही में पास्ता या मैकरोनी बनाते आए हैं, लेकिन अब कुकर में भी इसे आसानी से बना सकते हैं। आज हम आपको कुकर में पास्ता बनाने का सिंपल तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे मिनटों में पास्ता बनकर तैयार हो जाएगा।
पास्ता-मैकरोनी आजकल का फेवरेट ब्रेकफास्ट और बच्चों का लंच बन चुका है। बच्चे पास्ता और मैकरोनी खाना ज्यादा पसंद करते हैं और अक्सर मम्मी से यही बनाने की जिद करते हैं। पास्ता-मैकरोनी को बनाने के लिए अब तक हम उसे उबालकर फिर ठंडा करते थे, जिससे चिपके नहीं। फिर कढ़ाही में मसाला तैयार करते हुए उसे बनाते हैं। इस पूरे तरीके में करीब आधे घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। लेकिन अगर कभी आपको जल्दी में पास्ता-मैकरोनी बनाना हो तो क्या करें? तब आप कुकर वाला तरीका चुनिए- जी हां, अब आप सिर्फ 10 मिनट में पास्ता बनाकर बच्चे को खिला सकती हैं। इसमें उबालने का झंझट नहीं होगा और न ही पका या नहीं पका इसकी चिंता। तो चलिए बस छोटी सी ट्रिक के साथ हम आपको कुकर में पास्ता बनाने का तरीका बताते हैं। इसे जानने के बाद आप कढ़ाही में पास्ता नहीं बनाएंगी।
क्या-क्या चाहिए
कुकर में पास्ता बनाने के लिए आपको चाहिए- 4 कप पास्ता, 4-5 हरी मिर्च, 3 मीडियम साइज प्याज, 4-5 टमाटर, हरी धनिया, 2 सैशे मैजिक मसाला, आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वादानुसार, 2 चम्मच सरसों का तेल, 2 कप पानी।
कुकर में कैसे बनाएं
सबसे पहले कुकर में 2-3 चम्मच तेल डालें इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, प्याज डालकर लाल होने दें। अब आपको इसमें टमाटर डालना है और 1 मिनट तक भूनना है। फिर इसमें हल्दी, नमक, मैजिक मसाला डालकर अच्छे से चलाएं। टमाटर जब गलने लगे, तब तक चलाते रहें। इसके बाद पास्ता या मैकरोनी- जो भी आप बना रही हो वो डालकर टमाटर-मसाले के साथ मिक्स करना है। अब अंदाज से कम ज्यादा पानी देख लें और डालें। पानी इतना होना चाहिए कि पास्ता गल जाए। आखिर में आपको इसे बनाने की मैजिक ट्रिक फॉलो करनी है और वो है चुटकीभर खाने वाला सोडा। सोडा डालकर कुकर में ढक्कन लगाकर 3-4 सीटी लगाएं। बस आपका कुकर स्टाइल पास्ता बनकर तैयार हो जाएगा।
गार्निश एंड सर्व
कुकर खोलकर पास्ता चेक करें, अगर हल्का टाइट लग रहा हो तो जरा सा पानी डालकर फिर से 2 सीटी लगाएं। अगर सब सही हो, तो बारीक कटी हरी धनिया के साथ गार्निश करें। बच्चों को टिफिन में दें और पति को नाश्ते में खिलाएं। कढ़ाही वाली स्टाइल ही कुकर में फॉलो करनी है, बस इसमें आपका पास्ता उबालना नहीं पड़ेगा।
खास सलाह- अगर आप कुकर वाला तरीका फॉलो नहीं करना चाहते हैं, तो कढ़ाही में ही इस तरीके से बनाएं। कढ़ाही में बनाने से पहले पास्ता को पानी में सरसों का तेल डालकर उबालें। उबलने के बाद उसे ठंडे पानी में डाल दें, ऐसा करने से पास्ता चिपकेंगे नहीं और सॉफ्ट रहेंगे।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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