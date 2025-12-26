लेफ्टओवर केक से बनाएं ये 2 टेस्टी डेजर्ट्स, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

संक्षेप: क्रिसमस के बाद अक्सर केक बच जाता है और हम उसे फेंकने का सोच लेते हैं। लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी से यही लेफ्टओवर केक बन सकता है स्वादिष्ट शेक और क्रीमी पुडिंग—बिना किसी झंझट के।

क्रिसमस खत्म होते ही सबसे बड़ी दुविधा होती है- बचे हुए केक का क्या करें? अक्सर फ्रिज में रखे केक सूखने लगते हैं और आखिरकार फेंक दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट सोचें, तो यही लेफ्टओवर केक मिनटों में दो बेहद स्वादिष्ट डेजर्ट में बदल सकते हैं। खास बात यह है कि इन रेसिपीज के लिए ना ओवन चाहिए और ना ही बहुत सारी सामग्री। ये हैक्स ना सिर्फ खाने की बर्बादी रोकते हैं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं।

Leftover Cake Milkshake – इंस्टेंट स्वीट क्रेविंग का इलाज लेफ्टओवर केक से बना मिल्कशेक एक झटपट तैयार होने वाला डेजर्ट है। इसके लिए किसी खास स्किल की जरूरत नहीं होती।

सामग्री: बचे हुए केक के टुकड़े, ठंडा दूध, वनीला आइसक्रीम (वैकल्पिक), कोको पाउडर या कॉफी।

विधि: मिक्सर जार में केक के टुकड़े डालें। ऊपर से दूध और आइसक्रीम डालकर अच्छे से ब्लेंड करें। अगर आप चॉकलेटी फ्लेवर चाहते हैं तो थोड़ा कोको पाउडर मिला सकते हैं। ग्लास में डालें और ऊपर से चॉकलेट सिरप या ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करें। चॉकलेट केक से चोको-शेक और फ्रूट केक से हल्का, फ्रेश शेक ज्यादा स्वादिष्ट लगता है।

2. No-Bake Cake Pudding – बिना ओवन क्रीमी डेजर्ट अगर आपको चम्मच से खाने वाली मिठाई पसंद है, तो केक पुडिंग एक परफेक्ट ऑप्शन है।

सामग्री: केक के टुकड़े, दूध, कस्टर्ड पाउडर, चीनी, ड्राई फ्रूट्स या चॉकलेट चिप्स।

विधि: दूध को हल्का गरम करें और उसमें कस्टर्ड पाउडर व चीनी मिलाएं। गाढ़ा होने पर गैस बंद कर दें। अब इसमें केक के टुकड़े डालकर हल्के हाथ से मिलाएं ताकि केक पूरी तरह टूटे नहीं। इस मिश्रण को बाउल में निकालें, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालें और 30 मिनट फ्रिज में ठंडा करें।