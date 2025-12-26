Hindustan Hindi News
लेफ्टओवर केक से बनाएं ये 2 टेस्टी डेजर्ट्स, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

लेफ्टओवर केक से बनाएं ये 2 टेस्टी डेजर्ट्स, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

संक्षेप:

क्रिसमस के बाद अक्सर केक बच जाता है और हम उसे फेंकने का सोच लेते हैं। लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी से यही लेफ्टओवर केक बन सकता है स्वादिष्ट शेक और क्रीमी पुडिंग—बिना किसी झंझट के।

Dec 26, 2025 08:23 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
क्रिसमस खत्म होते ही सबसे बड़ी दुविधा होती है- बचे हुए केक का क्या करें? अक्सर फ्रिज में रखे केक सूखने लगते हैं और आखिरकार फेंक दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट सोचें, तो यही लेफ्टओवर केक मिनटों में दो बेहद स्वादिष्ट डेजर्ट में बदल सकते हैं। खास बात यह है कि इन रेसिपीज के लिए ना ओवन चाहिए और ना ही बहुत सारी सामग्री। ये हैक्स ना सिर्फ खाने की बर्बादी रोकते हैं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं।

  1. Leftover Cake Milkshake – इंस्टेंट स्वीट क्रेविंग का इलाज

लेफ्टओवर केक से बना मिल्कशेक एक झटपट तैयार होने वाला डेजर्ट है। इसके लिए किसी खास स्किल की जरूरत नहीं होती।

सामग्री: बचे हुए केक के टुकड़े, ठंडा दूध, वनीला आइसक्रीम (वैकल्पिक), कोको पाउडर या कॉफी।

विधि:

मिक्सर जार में केक के टुकड़े डालें। ऊपर से दूध और आइसक्रीम डालकर अच्छे से ब्लेंड करें। अगर आप चॉकलेटी फ्लेवर चाहते हैं तो थोड़ा कोको पाउडर मिला सकते हैं। ग्लास में डालें और ऊपर से चॉकलेट सिरप या ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करें। चॉकलेट केक से चोको-शेक और फ्रूट केक से हल्का, फ्रेश शेक ज्यादा स्वादिष्ट लगता है।

2. No-Bake Cake Pudding – बिना ओवन क्रीमी डेजर्ट

अगर आपको चम्मच से खाने वाली मिठाई पसंद है, तो केक पुडिंग एक परफेक्ट ऑप्शन है।

सामग्री: केक के टुकड़े, दूध, कस्टर्ड पाउडर, चीनी, ड्राई फ्रूट्स या चॉकलेट चिप्स।

विधि:

दूध को हल्का गरम करें और उसमें कस्टर्ड पाउडर व चीनी मिलाएं। गाढ़ा होने पर गैस बंद कर दें। अब इसमें केक के टुकड़े डालकर हल्के हाथ से मिलाएं ताकि केक पूरी तरह टूटे नहीं। इस मिश्रण को बाउल में निकालें, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालें और 30 मिनट फ्रिज में ठंडा करें।

बचे हुए केक के ये हैक्स क्यों अपनाएं?

ये आसान हैक्स ना सिर्फ खाने की बर्बादी रोकते हैं बल्कि कम समय और कम खर्च में नए फ्लेवर का मजा भी देते हैं। बच्चों के टिफिन, अचानक आए मेहमान या शाम की मीठी क्रेविंग- हर मौके के लिए ये डेजर्ट्स परफेक्ट हैं। अगली बार जब केक बचे, तो फेंकें नहीं, बल्कि इन स्मार्ट तरीकों से उसे दोबारा इस्तेमाल करें और स्वाद का मजा लें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
