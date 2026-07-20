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लास्ट मिनट रेसिपी: सिर्फ 4 पापड़ और कुछ मसाले, तैयार है मजेदार सब्जी

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Easy and Quick Sabzi Recipe: घर में सब्जी खत्म हो गई है या कुछ अलग बनाने का मन है? ऐसे में सिर्फ चार पापड़ और कुछ रोजमर्रा के मसालों से झटपट तैयार हो जाएगी स्वादिष्ट और चटपटी सब्जी।

लास्ट मिनट रेसिपी: सिर्फ 4 पापड़ और कुछ मसाले, तैयार है मजेदार सब्जी

हर घर में कभी ना कभी ऐसा दिन जरूर आता है, जब रसोई खोलते ही सबसे बड़ा सवाल होता है, 'आज क्या बनाएं?' फ्रिज में कोई सब्जी नहीं, बाजार जाने का मन नहीं और परिवार को कुछ स्वादिष्ट भी खिलाना है। ऐसे समय में अगर रसोई में रखा पापड़ काम आ जाए, तो बात ही अलग है।

जी हां, सिर्फ चार पापड़ और कुछ रोज इस्तेमाल होने वाले मसालों की मदद से ऐसी चटपटी सब्जी तैयार की जा सकती है, जिसे खाने के बाद कोई यकीन ही नहीं करेगा कि यह इतनी सिंपल चीजों से बनी है। यह रेसिपी कम समय में तैयार हो जाती है और रोटी, पराठे या चावल, तीनों के साथ खूब स्वाद देती है।

पापड़ की सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए?

चार पापड़

दो प्याज बारीक कटे हुए

दो टमाटर बारीक कटे हुए

दो हरी मिर्च

एक छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट

आधा छोटा चम्मच हल्दी

एक छोटा चम्मच लाल मिर्च

एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर

आधा छोटा चम्मच गरम मसाला

नमक स्वादानुसार

दो बड़े चम्मच तेल

हरा धनिया

जरूरत के अनुसार पानी

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सबसे पहले पापड़ तैयार करें

पापड़ को हल्का-सा सेंक लें या थोड़ा तेल लगाकर कुरकुरा कर लें। अब इन्हें हाथ से बड़े टुकड़ों में तोड़कर अलग रख दें।

मसालेदार ग्रेवी के लिए

  • सबसे पहले कड़ाही में तेल गर्म करें और प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें।
  • अब अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर एक मिनट पकाएं।
  • इसके बाद टमाटर, हरी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक डाल दें।
  • मसाले को तब तक पकाएं, जब तक तेल अलग दिखाई ना देने लगे।

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अब आएगा पापड़ का ट्विस्ट

  • मसाले में एक से डेढ़ कप पानी डालें, उबाल आने दें।
  • अब इसमें पापड़ के टुकड़े डालें।
  • दो से तीन मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं।
  • अंत में गरम मसाला और हरा धनिया डाल दें।
  • बस आपकी गरमा-गरम पापड़ की सब्जी तैयार है।

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स्वाद बढ़ाने के लिए सिंपल टिप्स

  1. थोड़ी दही मिलाएं: अगर हल्का खट्टापन पसंद है, तो मसाले में थोड़ा दही मिलाया जा सकता है।
  2. ऊपर से घी डालें: परोसते समय एक छोटा चम्मच घी डालने से स्वाद और भी बढ़ जाता है।
  3. तुरंत परोसें: पापड़ ज्यादा देर तक ग्रेवी में रहने पर बहुत नरम हो जाते हैं। इसलिए इसे बनाकर तुरंत परोसना बेहतर रहता है।

एक ट्राई तो बनता है! अगर घर में सब्जी नहीं है और कुछ स्वादिष्ट बनाने का मन है, तो पापड़ की यह सब्जी जरूर बनाकर देखें। कम समय, कम सामान और बेहतरीन स्वाद वाली यह रेसिपी मुश्किल समय की सबसे आसान और मजेदार रसोई साथी बन सकती है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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