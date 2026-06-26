Sindhi Aloo Tuk Recipe: चाय का मजा दोगुना कर देंगे ये करारे सिंधी आलू टुक
Sindhi Aloo Tuk: अगर आप रोज-रोज के पकौड़े और चिप्स खाकर बोर हो चुके हैं, तो सिंधी स्टाइल आलू टुक जरूर ट्राई करें। बाहर से करारे और मसालों से भरपूर ये आलू चाय के साथ शाम के नाश्ते के लिए एकदम परफेक्ट हैं।
कई बार शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा खाने का मन तो करता है, लेकिन वही समोसा, पकौड़े या चिप्स खाकर बोरियत होने लगती है। ऐसे में अगर आप कुछ नया, स्वादिष्ट और झटपट बनने वाला नाश्ता ढूंढ रहे हैं, तो सिंधी रसोई की मशहूर डिश आलू टुक जरूर ट्राई करें।
बाहर से सुनहरे और करारे, तो अंदर से नरम ये आलू खाने में इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि एक बार खाने के बाद बार-बार बनाने का मन करेगा। खास बात यह है कि इस डिश को बनाने के लिए आपको किसी खास सामग्री की जरूरत भी नहीं पड़ती। घर में मौजूद आलू और कुछ मसालों से तैयार होने वाली यह रेसिपी चाय के साथ, मेहमानों के लिए या फिर छुट्टी वाले दिन परिवार के साथ खाने के लिए एकदम परफेक्ट है।
सिंधी आलू टुक बनाने के लिए सामग्री
छह से सात छोटे आलू
स्वादानुसार नमक
आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर
आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर
थोड़ी-सा हरा धनिया
तलने के लिए तेल
ऐसे बनाएं सिंधी आलू टुक
सबसे पहले आलुओं को अच्छी तरह धो लें और अब इन्हें छिलके समेत उबाल लें। ध्यान रखें कि आलू पूरी तरह गलें नहीं, बल्कि हल्के सख्त रहें। उबालने के बाद आलुओं को ठंडा होने दें।
सिंधी आलू टुक बनाने की विधि
- एक कड़ाही में तेल गर्म करें। अब उबले हुए आलुओं को हल्का सुनहरा होने तक तल लें।
- जब आलू हल्के सुनहरे हो जाएं, तो उन्हें बाहर निकाल लें।
- अब किसी कटोरी या चम्मच की मदद से आलुओं को हल्का दबा दें।
- इसके बाद इन्हें दोबारा गर्म तेल में डालकर अच्छी तरह करारा होने तक तलें।
- अब ऊपर से नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, भुना जीरा और अमचूर पाउडर छिड़क दें। हरा धनिया डालकर गरमा-गरम परोसें।
आलू टुक को और करारा बनाने के लिए अपनाएं ये टिप्स
- छोटे आलू यूज करें: छोटे आलू से बने आलू टुक ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं।
- आलू को ज्यादा ना उबालें: अगर आलू ज्यादा उबल जाएंगे, तो तलते समय टूट सकते हैं।
- दो बार तलना ना भूलें: आलू टुक की असली पहचान उसका करारापन है, इसलिए दो बार तलना जरूरी है।
सिंधी आलू टुक खाने का तरीका
- चाट मसाला डालें: अगर आपको खट्टा-चटपटा स्वाद पसंद है, तो ऊपर से थोड़ा चाट मसाला भी डाल सकते हैं।
- पुदीने की चटनी के साथ परोसें: पुदीने या हरी चटनी के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।
- चाय के साथ: बारिश हो रही हो तो चाय के साथ इनका स्वाद दोगुना हो जाता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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