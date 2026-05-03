फटे दूध को फेंकने के बजाय बना लें टेस्टी मिल्क केक मिठाई, फेंटते समय मिला दें बस 2 चीजें
गर्मियों में अक्सर दूध फट जाता है, ऐसे में समझ नहीं आता इतने फटे हुए दूध का क्या करें। अगर आपके घर में भी यही समस्या अक्सर रहती है, तो इस बार फटे दूध की टेस्टी मिल्क केक मिठाई बनाकर खाएं। चलिए इसकी आसान सी रेसिपी बताते हैं।
गर्मियों में अक्सर दूध फट जाता है और समझ नहीं आता कि उसका क्या किया जाए। कुछ लोग उसमें चीनी मिलाकर खा लेते हैं, तो कई लोग उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपका दूध भी बार-बार फट जाता है, तो इस बार उसे फेंकने की बजाय उससे टेस्टी मिल्क केक मिठाई बनाकर देखें। यह मिठाई न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसे बनाना भी काफी आसान है। Ray Kitchen ने अपने यूट्यूब चैनल पर इसकी एक आसान रेसिपी शेयर की है, जिसे आप घर पर आसानी से ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका।
-मिल्क केक मिठाई बनाने के लिए सामग्री
छेना – लगभग 1/2 किलो
मिल्क पाउडर – 1 कप
पिसी हुई चीनी – 3/4 कप
इलायची पाउडर – 1/4 चम्मच (वैकल्पिक)
पिस्ता – 2 टेबलस्पून (वैकल्पिक)
- दूध का छेना तैयार करें
दूध से तैयार किए गए छेना को मिक्सी में डालें। इसमें 1 कप मिल्क पाउडर और चीनी मिलाएं। अब इस मिश्रण को 1-2 बार अच्छे से ग्राइंड कर लें, ताकि यह अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके बाद बैटर को एक प्लेट में निकालें और हाथों की मदद से अच्छी तरह मैश करें, जिससे इसका टेक्सचर स्मूद हो जाए। अब इस पेस्ट में दरदरी पिसी हुई इलायची और पिस्ता डालकर अच्छे से मिला लें।
- बैटर तैयार करें
दूध से तैयार किए गए छेना को आप मिक्सी में डाल दें, इसमें 1 कप मिल्क पाउडर मिलाएं और चीनी भी डाल दें। अब इस बैटर को 1-2 बार अच्छे से ग्राइंड कर लें। इस बैटर को प्लेट में निकालें और हाथों से मैश करें, जिससे बैटर स्मूद हो जाए। इस पेस्ट में पिस्ता और इलायची दरदरी पिसी हुई डालेंगे।
- मिठाई कैसे बनाएं
अब एक केक टिन लें और उसके तले में घी लगाएं। इसके बाद उसमें बटर पेपर बिछाएं और बटर पेपर पर भी हल्का सा घी लगा दें। अब तैयार मिठाई का बैटर टिन में डालें और हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह फैला लें। इसे खूबसूरत लुक देने के लिए ऊपर से अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करें। आप बादाम, काजू, पिस्ता या सिल्वर वर्क (चांदी का वर्क) का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टिन को 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि मिठाई अच्छी तरह सेट हो जाए। सेट होने के बाद, चाकू की मदद से किनारों से अलग करें और टिन को पलटकर मिठाई को प्लेट या थाली में निकाल लें। बटर पेपर हटाएं और फिर इसे मनचाहे आकार के टुकड़ों में काट लें।
कुकिंग टिप्स- फटा हुआ दूध ताजा ही लें, ज्यादा पुराना लेने स्वाद अच्छा नहीं मिलेगा। बैटर में 2 खास चीजें मिल्क पाउडर और चीनी ही मिलानी है। इसके अलावा कोई भी चीजें नहीं मिलाई गई हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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