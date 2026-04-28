Jaljeera Recipe: किचन के 2 मसालों से बना लें चटपटा जलजीरा, तपती गर्मी में भी होगा ठंडक का एहसास
तपती गर्मी में रिफ्रेशिंग और चिल्ड ड्रिंक मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। ऐसे में क्यों ना आप जलजीरा बनाकर पिएं। जलजीरा सेहत के लिए फायदेमंद होता है और इसे बनाने में भी कोई झंझट नहीं है। तो चलिए इसकी रेसिपी बताते हैं।
Jaljeera Recipe: तेज गर्मी में बाहर से घर आते ही लगता है कुछ ठंडा-ठंडा पीने को मिल जाए, जो टेस्टी भी हो और ताजगी से भरपूर भी। पहले लोग ऐसी चीजें पीते थे, जो ताजगी के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हो। इसमें से एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जलजीरा, जो आपने भी जरूर पिया होगा। वैसे तो जलजीरा का मसाला अब बाजार में भी बिकने लगा है लेकिन घर का बना जलजीरा का स्वाद ही कुछ और होता है। जलजीरा बनाने में ना कोई मेहनत है, ना झंझट और ना ही ज्यादा सामान लगेगा। अगर आप भी इस गर्मी ठंडक का एहसास करना चाहते हैं और पेट का ख्याल भी रखना है, तो जलजीरा की ये रेसिपी फटाफटा नोट कर लें।
जलजीरा बनाने के लिए सामग्री-
2 बड़े चम्मच भुना हुआ जीरा
1 छोटा चम्मच काला नमक
1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर
2 बड़े चम्मच ताजी पुदीने की पत्तियां
½ छोटा चम्मच ताजी धनिया पत्तियां
2 बड़े चम्मच नींबू का रस
बर्फ के कुछ टुकड़े
½ लीटर सोडा
बनाने की विधि-
जलजीरा बनाने के लिए आपको किचन के सिर्फ 2 सबसे जरूरी मसाले चाहिए और वो है जीरा और अमचूर पाउडर। सबसे पहले जीरा को आप तवे पर रोस्ट कर लीजिए और फिर मिक्स में डालकर हल्का दरदरा पीस लीजिए या महीन भी कर सकते हैं। मिक्सर के अलावा ओखली या सिल-बट्टे पर भी पीस सकते हैं। अब पिसे हुए जीरा पाउडर में काला नमक, अमचूर पाउडर मिक्स करें। दूसरी तरफ ताजी पुदीना-हरी धनिया की पत्तियों को थोड़े पानी के साथ मिक्सी में ग्राइंड कर लें। धनिया-पुदीने के पेस्ट को ग्लास में निकाल लें और इसी में जलजीरा वाला पाउडर 2 चम्मच डालें। इसमें 1 या 2 बड़े नींबू का रस निचोड़कर फिर चलाएं और ठंडा करने के लिए बर्फ के कुछ टुकड़े डाल दें। अब आप इस जलजीरा में सोडा भी डाल सकते हैं और ठंडा पानी भी मिला सकते हैं, ये ऑप्शन आपको चुनना है। दोनों ही तरीकों में टेस्ट अच्छा मिलेगा। बस इस चिल्ड जलजीरा को पिएं और सभी को पिलाएं।
सर्व करने के लिए खास टिप्स-
अगर मेहमानों के आगे जलजीरा सर्व कर रहे हैं, तो खीरे के पतले स्लाइस काटकर ग्लास के किनारे लगा दें या फिर नींबू का पतला टुकड़ा भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जलजीरा में ऊपर से चाट मसाला या फिर बूंदी भी डाल सकते हैं, इससे भी ये देखने में अच्छा लगेगा और स्वाद भी मस्त होगा।
जलजीरा पीने के फायदे
जलजीरा बनाने का तरीका तो आपने जान लिया है लेकिन अब इसके कुछ फायदे भी जान लीजिए। ऐसे ही लोग इसे गर्मी में पीना पसंद नहीं करते हैं। इसके फायदे भी जबरदस्त हैं-
- जीरा, काला नमक और पुदीना गैस, अपच और पेट फूलने की समस्या कम करते हैं।
- गर्मियों में जलजीरा शरीर को ठंडा रखकर लू से बचाने में सहायक होता है।
- इसमें पानी, नमक और मसाले होते हैं, जो शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखते हैं।
- पुदीना और नींबू शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करते हैं, जिससे शरीर तरोताजा महसूस करता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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