हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी: शाकाहारियों के लिए हाई-प्रोटीन पोहा रेसिपी
नाश्ता दिन की सबसे अहम मील माना जाता है। अगर ब्रेकफास्ट में पर्याप्त प्रोटीन शामिल हो, तो यह वजन घटाने, पेट की चर्बी कम करने और लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है।
ब्रेकफास्ट को अक्सर दिन का सबसे जरूरी भोजन कहा जाता है और इसकी एक बड़ी वजह है- यह हमारे शरीर को दिनभर के लिए ऊर्जा और पोषण देता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है क्योंकि यह मांसपेशियों को मजबूत करने, टिश्यू रिपेयर, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है।
हेल्थ रिपोर्ट्स के अनुसार, सुबह के नाश्ते में प्रोटीन लेने से वजन और खासतौर पर पेट की चर्बी कम करने में मदद मिल सकती है। Healthline के अनुसार, प्रोटीन पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है जिससे बार-बार भूख लगने और अनहेल्दी स्नैकिंग की आदत कम होती है। इसका सीधा असर पूरे दिन के कैलोरी इनटेक पर पड़ता है।
नॉन-वेजिटेरियन लोगों के लिए अंडे प्रोटीन का आसान और बेहतरीन स्रोत हैं, लेकिन शुद्ध शाकाहारियों के लिए हाई-प्रोटीन ब्रेकफास्ट चुनना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी समस्या का स्वादिष्ट समाधान शेयर किया है फूड ब्लॉगर Kirti ने- हाई प्रोटीन वेज पोहा।
कीर्ति के अनुसार, इस पोहा की एक सर्विंग में लगभग 16 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि कैलोरी सिर्फ 255–260 के बीच रहती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और हेल्दी फैट्स का भी संतुलन बना रहता है, जो इसे वजन घटाने वालों के लिए एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट बनाता है।
हाई-प्रोटीन ब्रेकफास्ट पोहा की सामग्री (2 सर्विंग के लिए)
1 कटोरी पोहा (धोया और भिगोया हुआ)
स्वादानुसार नमक
1 टीस्पून नेचुरल शुगर / नारियल शुगर
½ टेबलस्पून से कम देसी घी
1 टीस्पून राई
1 टीस्पून जीरा
करी पत्ते
1–2 हरी मिर्च (कटी हुई)
1 छोटा प्याज (कटा हुआ)
1 छोटी शिमला मिर्च (कटी हुई)
70 ग्राम मूंग स्प्राउट्स
70 ग्राम उबले हरे मटर
100 ग्राम लो-फैट पनीर (क्यूब्स में कटा)
हल्दी पाउडर
लाल मिर्च पाउडर
चाट मसाला
1 नींबू का रस
ताजा हरा धनिया
बनाने की विधि
- पोहा धोकर भिगो लें, उसमें नमक और नेचुरल शुगर मिलाकर अलग रखें।
- कढ़ाही में घी गर्म करें, राई, जीरा, करी पत्ता और हरी मिर्च डालें।
- प्याज और शिमला मिर्च डालकर अच्छी तरह भूनें।
- अब स्प्राउट्स और उबले मटर डालकर 2–3 मिनट पकाएं।
- पनीर और सूखे मसाले डालकर हल्के हाथ से मिलाएं।
- अब पोहा डालकर सब कुछ अच्छे से मिक्स करें।
- अंत में नींबू का रस और हरा धनिया डालकर गरमा-गरम सर्व करें।
क्यों खास है ये पोहा?
वजन घटाने में सहायक, लंबे समय तक पेट भरा रखता है और शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत। साथ ही, स्वाद और सेहत का भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।