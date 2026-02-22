Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

होली पार्टी में बनाएं गुलकंद स्ट्रॉबेरी शॉट्स, पीकर सभी को आएगा मजा

Feb 22, 2026 12:05 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

होली का त्योहार आने में कुछ ही दिन रह गए हैं। इस त्योहार पर बहुत से लोग अपने घर में धूम-धाम से पार्टी करते हैं। रंगोत्सव का जश्न आप भी अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ मना रहे हैं तो गुलकंद स्ट्रॉबेरी शॉट्स बनाकर सभी को पिलाएं। यहां सीखिए रेसिपी-

होली पार्टी में बनाएं गुलकंद स्ट्रॉबेरी शॉट्स, पीकर सभी को आएगा मजा

होली रंगों का त्योहार है, जिसका इंतजार बच्चे और बड़े बेसब्री से करते हैं। खुशियों के इस त्योहार पर बहुत से लोग घर पर तरह-तरह के स्नैक्स तैयार करते हैं। होली पर गुजियों की मिठास, ठंडी ठंडाई और चटपटे स्नैक्स तैयार किए जाते हैं और इन सभी चीजों के बिना होली अधूरी लगती है। होली को बहुत धूम-धाम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ लोग होली पार्टी घर पर ही होस्ट करते हैं और घर पर ही तरह-तरह के पकवान तैयार करते हैं। अगर आप इस साल परिवार के लोग और दोस्तों के साथ होली पार्टी करने की सोच रहे हैं तो उनका वेलकम एक टेस्टी ड्रिंक के साथ करें। यहां हम गुलकंद स्ट्रॉबेरी शॉट्स बनाने का तरीका बता रहे हैं। जिसे आप होली पार्टी में सर्व कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:कांजी के चटपटे स्वाद के बिना अधूरा है होली का त्योहार, सीखें आसान रेसिपी

गुलकंद स्ट्रॉबेरी शॉट्स बनाने की सामग्री

गुलकंद स्ट्रॉबेरी शॉट्स बनाने के लिए कम से कम 20 फ्रोजन स्ट्रॉबेरी, चार बड़े चम्मच गुलकंद, तीन स्कूप वनीला आइसक्रीम, आधा लीटर दूध, बर्फ के टुकड़े। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो इसमें शहद और चीनी मिलाएं। गार्निशिंग के लिए आपको चाहिए होगा- फ्रेश गुलाब की पंखुड़ियां, कद्दूकस किए पिस्ते।

ये भी पढ़ें:बची हुई रोटी से बनाएं मसालेदार नूडल्स, तीखा खाने वालों को पसंद आएगा टेस्ट

गुलकंद स्ट्रॉबेरी शॉट्स बनाने की विधि

गुलकंद स्ट्रॉबेरी शॉट्स बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को फ्रीजर में रखें और जब ये पूरी तरह से जम जाए तो इसका शॉट्स बनाया जा सकता है। इसके लिए एक मिक्सर जार में स्ट्रॉबेरी और दूध डालें और अच्छे से ब्लेंड करें। जब स्ट्रॉबेरी अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए तो इसमें गुलकंद और आइस्क्रीम डालें फिर अच्छे से ब्लेंड करें। जब सभी चीजें पूरी तरह से ब्लेंड हो जाए तो इसे शॉट्स ग्लास में निकालें। अब इसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां और कुछ पिस्ता के टुकड़ों से सजाएं।

ये भी पढ़ें:होली पर बिना घी-तेल के बनाएं मावा गुजिया, बेफिक्र होकर खाएंगे सभी

काम आने वाली टिप्स

1) शॉट्स थोड़े गाढ़े और मलाईदार ही अच्छे लगते हैं। इसलिए दूध और स्ट्रॉबेरी का सही माप रखें। बहुत ज्यादा दूध इसे पतला बना सकता है।

2) शॉट्स दिखने में खूबसूरत अच्छे लगते हैं। इसके लिए सबसे नीचे बारीक कटी हुई स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं।

3) स्वाद को बेहतर बनाने के लिए चुटकी भर इलायची पाउडर शॉट्स में डालें। ये गुलकंद की खुशबू को और बढ़ा देता है।

4) चीनी का इस्तेमाल कम करें या बिल्कुल न करें। क्योंकि मिठास बहुत ज्यादा हो सकती है। इसलिए केवल गुलकंद और स्ट्रॉबेरी के नेचुरल स्वाद पर भरोसा करें।

5) शॉट्स बनाने के लिए अगर आप टोन्ड दूध का यूज कर रहे हैं तो इसे गाढ़ा बनाने के लिए थोड़ी क्रीम का इस्तेमाल करें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
holi recipes Recipes In Hindi Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।