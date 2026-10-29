आटा, घी और गुड़ से बनाएं स्वादिष्ट चूरमा लड्डू, नोट करें रेसिपी
चूरमा लड्डू का स्वाद पसंद है, तो इस बार इन्हें घर पर बनाकर देखें। आटा, घी और गुड़ या चीनी से बनने वाले ये लड्डू खाने में स्वादिष्ट होते हैं और इन्हें बनाना भी काफी आसान है।
क्या आपने कभी घर पर चूरमा लड्डू बनाने की कोशिश की है? कई बार इन्हें बनाते समय लड्डू ठीक से बंधते नहीं हैं या फिर वो स्वाद नहीं आता, जो बाजार में मिलने वाले लड्डुओं में मिलता है। ऐसे में मन करता है कि काश घर पर भी वैसे ही स्वादिष्ट चूरमा लड्डू बन पाते। लेकिन इसके लिए न तो बहुत सारी चीजों की जरूरत है और न ही किसी खास तैयारी की। बस बनाने का तरीका सही होना चाहिए। तो अगर आप भी घर पर चूरमा लड्डू बनाना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी और कुछ छोटी-छोटी बातें, जिनसे लड्डू का स्वाद अच्छा बन सकता है।
चूरमा लड्डू बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?
घर पर चूरमा लड्डू बनाने के लिए आपको कुछ आम चीजों की जरूरत होगी। आप चाहें तो गुड़ या चीनी, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सामग्री:
2 कप गेहूं का आटा
आधा कप घी
आधा कप गुड़ या पिसी हुई चीनी
2-3 बड़े चम्मच दूध या जरूरत के हिसाब से पानी
आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर
2 बड़े चम्मच कटे हुए बादाम
2 बड़े चम्मच कटे हुए काजू
जरूरत के हिसाब से घी
- सबसे पहले तैयार करें आटे का मिश्रण
चूरमा लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें। इसमें थोड़ा घी डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब थोड़ा-थोड़ा दूध या पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें। ध्यान रखें कि आटा रोटी के आटे जैसा ज्यादा नरम न हो। इसे कुछ देर के लिए ढककर रख दें, ताकि आटा अच्छी तरह सेट हो जाए।
- आटे को पकाने का सही तरीका
अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें मोटा आकार दें। इन्हें धीमी आंच पर घी में अच्छी तरह तल लें। ध्यान रखें कि ये अंदर तक पक जाएं और बाहर से हल्के सुनहरे रंग के हो जाएं। अगर आप इन्हें तलने के बजाय सेंकना चाहते हैं, तो मोटे आकार की बाटियां बनाकर धीमी आंच पर पकाएं। इन्हें बीच-बीच में पलटते रहें, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह पक जाएं।
- ऐसे तैयार करें चूरमा
जब बाटियां या तली हुई लोइयां ठंडी हो जाएं, तो इन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। अब मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें। ध्यान रखें कि मिश्रण में बड़े टुकड़े न बचें। अगर आप हाथ से पीस रहे हैं, तो भी इसे अच्छी तरह चूर लें। यही मिश्रण चूरमा कहलाता है। अब इसमें इलायची पाउडर, कटे हुए बादाम और काजू मिला दें। इससे लड्डुओं का स्वाद और अच्छा हो जाएगा।
- गुड़ या चीनी मिलाकर बनाएं लड्डू
अब तैयार चूरमे में पिघला हुआ गुड़ या पिसी हुई चीनी मिलाएं। अगर गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे थोड़े से पानी के साथ गर्म करके छान लें और फिर चूरमे में मिलाएं। इसके बाद थोड़ा-थोड़ा घी डालकर मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं। ध्यान रखें कि मिश्रण इतना नरम हो जाए कि आसानी से लड्डू बंध सकें। अगर मिश्रण सूखा लगे, तो थोड़ा और घी मिला सकते हैं।
- आखिर में ऐसे दें लड्डू का आकार
जब चूरमे का मिश्रण तैयार हो जाए, तो हाथों में थोड़ा घी लगाएं और मिश्रण से गोल-गोल लड्डू बना लें। अगर लड्डू आसानी से नहीं बंध रहे हैं, तो थोड़ा घी और मिला लें। तैयार लड्डुओं को कुछ देर खुला रख दें, ताकि वे अच्छी तरह सेट हो जाएं। अब आपके स्वादिष्ट चूरमा लड्डू खाने के लिए तैयार हैं। इन्हें किसी साफ और सूखे डिब्बे में रखकर संभाल सकते हैं।
इन बातों का रखें ध्यान
- आटा बहुत नरम न गूंथें, वरना लड्डुओं का स्वाद और बनावट बदल सकती है।
- बाटियों या लोइयों को धीमी आंच पर अच्छी तरह पकाएं, ताकि वे अंदर से कच्ची न रहें।
- गुड़ या चीनी एक साथ ज्यादा न डालें। पहले थोड़ा मिलाएं और फिर स्वाद के हिसाब से बढ़ाएं।
- लड्डू बांधने के लिए घी थोड़ा-थोड़ा डालें। ज्यादा घी डालने से लड्डू बहुत चिकने हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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