नवरात्रि व्रत हैं तो मुंह का जायका बदल देगी फलाहारी मूंगफली कढ़ी, सीख लें रेसिपी

नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत हैं। और, केवल मीठा या फीका खा रहे। तो आज बना लें ये मजेदार सी मूंगफली की कढ़ी। जिसे खाने के बाद व्रत में मुंह का जायका बदल जाएगा। और मन में उठ रही किसी टेस्टी चीज को खाने की क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी। सबसे खास बात कि आप इसे बिना व्रत वालों को भी सर्व कर देंगे तो झट से चट हो जाएगा। बस सीख लें बनाने की रेसिपी।