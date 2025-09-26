Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीshardiya navratri 2025 special falahari recipe know how to make mungfali ki kadhi
नवरात्रि व्रत हैं तो मुंह का जायका बदल देगी फलाहारी मूंगफली कढ़ी, सीख लें रेसिपी
Navratri Recipe: नवरात्रि के 9 दिनों में लगातार व्रत हैं। और कई दिन से मुंह फीका सा हो गया है क्योंकि फलाहार में आप बस वहीं आलू खा रहे। तो इस बार बना लें मूंगफली की मजेदार सी कढ़ी। जिसे खाकर किसी के भी मुंह का जायका ही बदल जाएगा।
Aparajita लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 06:22 AM
नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत हैं। और, केवल मीठा या फीका खा रहे। तो आज बना लें ये मजेदार सी मूंगफली की कढ़ी। जिसे खाने के बाद व्रत में मुंह का जायका बदल जाएगा। और मन में उठ रही किसी टेस्टी चीज को खाने की क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी। सबसे खास बात कि आप इसे बिना व्रत वालों को भी सर्व कर देंगे तो झट से चट हो जाएगा। बस सीख लें बनाने की रेसिपी।
मूंगफली की कढ़ी बनाने की सामग्री
एक कप मूंगफली
एक कप मखाना
एक कप दही
एक चम्मच कुट्टू का आटा
एक चम्मच जीरा
दो इंच अदरक का टुकड़ा
हरी मिर्च दो
करी पत्ता
सेंधा नमक स्वादानुसार
धनिया की पत्ती बारीक की हुई
देसी घी दो चम्मच
मूंगफली की कढ़ी बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले मूंगफली को कड़ाही में ड्राई रोस्ट कर लें और ठंडा हो जाने पर इसके छिलके को उड़ा दें।
- अब इस ठंडी हो चुकी मूंगफली को पीसकर पेस्ट बना लें।
- कड़ाही में थोड़ा सा कुट्टू का आटा लेकर धीमी आंच पर भून लें।
- इस आटे को दही के साथ मिलाकर मिक्सर जार में ब्लेंड कर लें।
- अब कड़ाही में देसी घी डालकर गर्म करें। जब घी गर्म हो जाए तो इसमे जीरा डालें।
- साथ में बारीक कटा अदरक, हरी मिर्च और करी पत्ता डाल दें।
- एक मिनट भूनने के बाद इसमे मूंगफली का पेस्ट डालकर चलाएं।
- धीमी फ्लेम पर इसे भून लें। दो से तीन मिनट में जब अच्छी महक आने लगे तो इसमे दही और कुट्टू के आटे का तैयार पेस्ट डाल दें।
- अच्छी तरह मिक्स करें और जरूरत के अनुसार पानी डाल दें।
- सेंधा नमक डालें और चलाकर धीमी आंच पर पकने दें।
- साथ ही इसमे मखाना डाल दें और कढ़ी को करीब पांच से साच मिनट तक उबलने दें।
- गैस बंद करके हरी धनिया की पत्तियों से सजाएं और गर्मागर्म सर्व करें।
