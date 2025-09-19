नवरात्रि व्रत के लिए सीख लें ये 3 फलाहारी डिशेज, चटपटा स्वाद खूब पसंद आएगा!

नौ दिनों की साधना आसान नहीं होती। मां की पूजा-अर्चना के साथ अपनी दैनिक जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा करने के लिए इस वक्त भी ऊर्जा की जरूरत होती है। इस जरूरत को पूरा करने में ये फलाहारी व्यंजन आपकी मदद करेंगे। रेसिपीज बता रही हैं ज्योतिका तिवारी

हिंदू धर्म में नवरात्रि के नौ दिनों का बहुत महत्व है। इन दिनों देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कई भक्त व्रत-उपवास भी रखते हैं। पूरे नौ दिनों का व्रत रखना आसान नहीं होता। हालांकि इन दिनों फलाहारी भोजन किया जा सकता है, पर पूरे नौ दिनों क्या बनाया जाए, असली प्रॉब्लम तो यही है। अब उपवास के दौरान इतनी एनर्जी तो होती नहीं कि पूरी थाली बनाई जाए। तो चलिए कुछ झटपट बनने वाली रेसिपीज देख लेते हैं, तो खाने में भी खूब स्वाद हों और बनाने में भी आसान।

व्रत वाले दही आलू सामग्री: • उबले आलू: 250 ग्राम • घी: 2 चम्मच • जीरा: 1 चम्मच • हरी मिर्च: 2 • सेंधा नमक: स्वादानुसार • दही: 200 ग्राम lबारीक कटी धनिया पत्ती: गार्निशिंग के लिए

विधि: उबले हुए आलू का छिलका छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें। पैन में दो चम्मच घी गर्म करें और उसमें जीरा डालें। जब जीरा चटकने लगे तो पैन में बारीक कटी मिर्च डालें। कुछ सेकेंड भूनने के बाद उबला आलू और स्वादानुसार नमक डालकर मिलाएं। तीन से चार मिनट तक आलू को पकाएं। आंच एकदम धीमी कर दें और फिर फेंटे हुए दही को पैन में डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। दो से तीन मिनट तक पकाएं। धनिया पत्ती से गार्निश कर सर्व करें।

साबूदाना थालीपीठ सामग्री: • साबूदाना: 1 कप • भुनी और दरदरी मूंगफली: 1/2 कप • उबले आलू: 4 • कद्दूकस किया अदरक: 1 चम्मच • बारीक कटी मिर्च: 2 • बारीक कटा पालक: 100 ग्राम • बारीक कटी धनिया पत्ती: 1/4 कप • करी पत्ता: 10 • जीरा: 1 चम्मच • काली मिर्च पाउडर: 1/4 चम्मच • नीबू का रस: 2 चम्मच • सेंधा नमक: स्वादानुसार lघी: आवश्यकतानुसार

विधि: साबूदाना को अच्छी तरह से धोकर दो से तीन घंटे के लिए पानी में भिगो दें। तीन घंटे बाद साबूदाना को पानी से निकाल लें। आलू का छिलका छीलें और कद्दूकस कर लें और एक बड़े बर्तन में डालें। उस बर्तन में घी के अलावा अन्य सभी सामग्री को डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। यह मिश्रण हल्का चिपचिपा होगा। एक साफ सूती रुमाल लें और उसे गीला करें। रुमाल को समतल जगह पर रखें। हाथों को पानी से गीला करें और तैयार मिश्रण से एक बड़ी लोई लें। उसे गीले रुमाल पर रखें और हाथों से थपथपाकर गोल आकार दें।

थालीपीठ को बहुत पतला नहीं करें वर्ना वह टूट जाएगा। नॉनस्टिक पैन को गर्म करें और उस पर थोड़ा घी लगाएं। थालीपीठ को रुमाल सहित उठाएं और पैन पर पलट दें। सावधानी पूर्वक रुमाल को हटा लें। थालीपीठ को दो से तीन मिनट तक एक ओर से पकाएं। उसके ऊपर थोड़ा घी और लगाएं और पलट दें। दूसरी ओर से भी सुनहरा होने तक पकाएं। सारे मिश्रण से ऐसे ही थालीपीठ तैयार करें। महाराष्ट्र की इस रेसिपी को व्रत वाली चटनी या दही के साथ गर्मागर्म सर्व करें।

कुट्टू का डोसा सामग्री: भरावन के लिए: • उबले आलू: 3 • घी: आवश्यकतानुसार • सेंधा नमक: स्वादानुसार • लाल मिर्च पाउडर: 1/2 चम्मच • बारीक कटा अदरक: 1/2 चम्मच डोसा के लिए: • कुट्टू का आटा: 5 चम्मच • उबली अरबी: 2 • सेंधा नमक: स्वादानुसार • लाल मिर्च पाउडर: 1/2 चम्मच • बारीक कटा अदरक: 1 चम्मच • बारीक कटी मिर्च: 1 • घी: आवश्यकतानुसार

विधि: डोसा का भरावन तैयार करने के लिए उबले आलू का छिलका छीलकर उसे अच्छी तरह से मैश कर लें। कड़ाही में एक चम्मच घी गर्म करें और उसमें अदरक डालें। कुछ सेकेंड बाद कड़ाही में मैश किया आलू, सेंधा नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। कुछ मिनट तक तेज आंच पर भूनें। गैस ऑफ करें और आलू के इस मिश्रण को ठंडा होने दें। डोसा का घोल तैयार करने के लिए उबली हुई अरबी का छिलका छीलकर उसे अच्छी तरह से मैश करें। एक बड़े बर्तन में अरबी, कुट्टू का आटा और नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं।