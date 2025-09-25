नवरात्रि में मुंह का स्वाद अच्छा करने के लिए बनाएं ब्लू मोमोज, नोट करें फलाहारी रेसिपी shardiya navratri 2025 know how to make tasty falahari blue momos recipe to improve your taste buds during navratri fast, रेसिपी - Hindustan
नवरात्रि में मुंह का स्वाद अच्छा करने के लिए बनाएं ब्लू मोमोज, नोट करें फलाहारी रेसिपी

Blue Momos Recipe For Navratri Fasting :

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 11:17 AM
नवरात्रि में मुंह का स्वाद अच्छा करने के लिए बनाएं ब्लू मोमोज, नोट करें फलाहारी रेसिपी

अगर आप मोमोज लवर हैं और नवरात्रि व्रत से पहले हर रोज इस चटपटे स्ट्रीट फूड का मजा लेने बाहर जाया करते थे तो आपके लिए अच्छी खबर है। आज की रेसिपी में आपके लिए फलाहारी ब्लू मोमोज की टेस्टी रेसिपी लेकर आए हैं। टेस्टी ब्लू मोमोज ना सिर्फ स्वाद में बेहद अच्छे हैं बल्कि सेहत के लिए भी हेल्दी हैं। ब्लू मोमोज की हर बाइट आपके मुंह का जायका बदलकर रख देगी। ब्लू मोमोज खाने में इतने टेस्टी है कि आप इसे नवरात्रि व्रत के बाद भी बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे तैयार की जाती है ब्लू मोमोज की रेसिपी।

नवरात्रि के फलाहारी ब्लू मोमोज बनाने के लिए सामग्री

-1 कप साबूदाना

- 2-3 अपराजिता के फूल

- पानी आवश्यकतानुसार

-सेंधा नमक स्वाद अनुसार

-कद्दूकस किया हुआ पनीर

- 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया

- सेंधा नमक स्वाद अनुसार

-अदरक और हरी मिर्च

-½ छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

नवरात्रि के लिए फलाहारी ब्लू मोमोज बनाने का तरीका

फलाहारी ब्लू मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी लेकर उसमें अपराजिता के फूल डालकर उबाल लें। अब इस गरम पानी में ही साबूदाना डालकर भिगोने के लिए रख दे। इस बीच मोमोज के भरावन की तैयारी कर लें। भरावन के लिए पनीर को कद्दूकस करके उसमें सेंधा नमक, बारीक कटी हरी मिर्च और अदरक और काली मिर्च डालकर भीगे हुए साबूदाना को हाथ से अच्छी तरह मैश करते हुए मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बना लें। इसके बाद हाथ में हल्का घी लगाकर साबूदाना गोले की लोई बनाकर उसमें भरावन का सामान डालकर गोल कर दें। अब एक जालीदार बर्तन में घी लगाकर मोमोज को लगभग 15 मिनट स्टीम करें। आपके टेस्टी फलाहारी मोमोज बनकर तैयार हैं। आप इन्हें नवरात्रि व्रत के दौरान मुंह का जायका सुधारने के लिए हरे धनिया की चटनी या दही के साथ परोस सकते हैं।

Navratri Shardiya Navratri Recipe Corner

