नवरात्रि में मुंह का स्वाद अच्छा करने के लिए बनाएं ब्लू मोमोज, नोट करें फलाहारी रेसिपी

अगर आप मोमोज लवर हैं और नवरात्रि व्रत से पहले हर रोज इस चटपटे स्ट्रीट फूड का मजा लेने बाहर जाया करते थे तो आपके लिए अच्छी खबर है। आज की रेसिपी में आपके लिए फलाहारी ब्लू मोमोज की टेस्टी रेसिपी लेकर आए हैं। टेस्टी ब्लू मोमोज ना सिर्फ स्वाद में बेहद अच्छे हैं बल्कि सेहत के लिए भी हेल्दी हैं। ब्लू मोमोज की हर बाइट आपके मुंह का जायका बदलकर रख देगी। ब्लू मोमोज खाने में इतने टेस्टी है कि आप इसे नवरात्रि व्रत के बाद भी बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे तैयार की जाती है ब्लू मोमोज की रेसिपी।

नवरात्रि के फलाहारी ब्लू मोमोज बनाने के लिए सामग्री -1 कप साबूदाना

- 2-3 अपराजिता के फूल

- पानी आवश्यकतानुसार

-सेंधा नमक स्वाद अनुसार

-कद्दूकस किया हुआ पनीर

- 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया

- सेंधा नमक स्वाद अनुसार

-अदरक और हरी मिर्च

-½ छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर