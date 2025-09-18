नवरात्रि व्रत में भी ले सकेंगे स्ट्रीट स्टाइल मोमोज का मजा, ट्राई करें कट्टू का आटे की ये टेस्टी रेसिपी shardiya navratri 2025 know how to make street style falahari Kattu sabudana momos for navratri fasting, रेसिपी - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीshardiya navratri 2025 know how to make street style falahari Kattu sabudana momos for navratri fasting

नवरात्रि व्रत में भी ले सकेंगे स्ट्रीट स्टाइल मोमोज का मजा, ट्राई करें कट्टू का आटे की ये टेस्टी रेसिपी

Shardiya Navratri 2025 : साबूदाना और कुट्टू के आटे से बने इन मोमोज का स्वाद स्ट्रीट में मिलने वाले मोमोज से भी ज्यादा अच्छा है। इतना ही नहीं फलाहारी मोमोज खाने में टेस्टी होने के साथ सेहत के लिए हेल्दी भी हैं। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाएं जाते हैं फलाहारी मोमोज।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 10:33 AM
share Share
Follow Us on
नवरात्रि व्रत में भी ले सकेंगे स्ट्रीट स्टाइल मोमोज का मजा, ट्राई करें कट्टू का आटे की ये टेस्टी रेसिपी

Shardiya Navratri 2025 Falahari Recipe : हिंदू धर्म में नवरात्रि के नौ दिनों का बेहद खास महत्व माना गया है। इन 9 दिनों में माता के भक्त व्रत और फलाहार से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। बता दें, इस साल शारदीय नवरात्र 2025 की शुरुआत आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को हो रही है। जिसमें व्रत रखने वाले लोगों को खासतौर पर बाहर का स्ट्रीट फूड खाने की मनाही होती है। लेकिन आप अगर मोमोज लवर हैं और रोजाना शाम होते ही घर से बाहर मोमोज खाने पहुंच जाते हैं तो टेंशन छोड़िए ये व्रत वाले मोमोज ट्राई कीजिए। साबूदाना और कुट्टू के आटे से बने इन मोमोज का स्वाद स्ट्रीट में मिलने वाले मोमोज से भी ज्यादा अच्छा है। इतना ही नहीं फलाहारी मोमोज खाने में टेस्टी होने के साथ सेहत के लिए हेल्दी भी हैं। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाएं जाते हैं फलाहारी मोमोज।

कुट्टू के आटे वाले फलाहारी मोमोज बनाने के लिए सामग्री

-1 कप कट्टू का आटा

-आधा कप साबूदाना

-सेंधा नमक स्वादानुसार

-पानी जरूरत अनुसार

-2 चम्मच घी

फिलिंग के लिए

-2 आलू

-आधा कप लौकी

-2 हरी मिर्च

-आधा चम्मच अदरक

-आधा कप हरा धनिया

-सेंधा नमक स्वादानुसार

-आधा चम्मच नींबू का रस

-आधा चम्मच जीरा पाउडर

-आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर

कुट्टू के आटे वाले फलाहारी मोमोज बनाने का तरीका

कुट्टू के आटे वाले फलाहारी मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले मोमोज का आटा लगाकर तैयार कर लें। इसके लिए साबूदाने को धोकर 4-5 घंटे पानी में भिगोकर रख दें। तय समय बाद भीगे हुए साबूदाने को मैश करके कुट्टू के आटे में नमक और गुनगुना पानी डालकर टाइट डो लगाकर तैयार करें। आटे को 10 मिनट ढककर रेस्ट करने के लिए अलग रख दें।

फलाहारी मोमोज की स्टफिंग बनाने के लिए

गैस पर एक पैन रखकर उसमें 1 चम्मच घी गर्म करें। गरम घी में जीरा, अदरक और हरी मिर्च डालकर भूनें। इसके बाद पैन में कद्दूकस की हुई लौकी या उबले हुए आलू डालकर मैश करें। इसके बाद इसमें भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च, सेंधा नमक और नींबू का रस मिलाकर 2-3 मिनट तक पकाकर हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें।

मोमोज तैयार करने के लिए

आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलन से पूड़ी जैसा बेल लें। इसके बाद स्टीमर प्लेट पर थोड़ा घी लगाएं और स्टीमर या इडली कुकर में पानी उबालने के लिए रख दें। इसके बाद तैयार स्टफिंग को साबूदाना कवर में भरें और अच्छे से बंद कर दें। मोमोज को स्टीम करें और हल्का सा घी में फ्राई करें। हरी चटनी या दही के साथ गरमा-गरम परोसें।

Recipes In Hindi Navratri Shardiya Navratri

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।