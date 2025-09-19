नवरात्रि में मां दुर्गा को लगाएं बादाम खीर का भोग, नोट करें टेस्टी रेसिपी shardiya navratri 2025 know how to make almond kheer recipe prasad to offer goddess durga during navratri badam kheer, रेसिपी - Hindustan
नवरात्रि में मां दुर्गा को लगाएं बादाम खीर का भोग, नोट करें टेस्टी रेसिपी

Badam Kheer Recipe For Navratri Bhog : नवरात्रि के व्रत के दौरान चाहे मां दुर्गा को भोग लगाना हो या फिर फलाहार के लिए कोई रेसिपी करनी हो तैयार, खीर का प्रसाद जरूर बनाया जाता है। अगर आप भी अपनी खीर में स्वाद, श्रद्धा और सेहत तीनों जोड़ना चाहते हैं तो ट्राई करें नवरात्रि स्पेशल बादाम खीर रेसिपी।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 10:23 AM
Navratri Special Badam Kheer Recipe: हिदुंओं के लिए शारदीय नवरात्रि 2025 का पर्व बेहद खास महत्व रखता है। इस साल नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) की शुरुआत 22 सितंबर से होगी। माता रानी के भक्त इन नौ दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करके उन्हें उनका प्रिय भोग अर्पित करेंगे। नवरात्रि के व्रत के दौरान चाहे मां दुर्गा को भोग लगाना हो या फिर फलाहार के लिए कोई रेसिपी करनी हो तैयार, खीर का प्रसाद जरूर बनाया जाता है। अगर आप भी अपनी खीर में स्वाद, श्रद्धा और सेहत तीनों जोड़ना चाहते हैं तो ट्राई करें नवरात्रि स्पेशल बादाम खीर रेसिपी।

बादाम खीर बनाने के लिए सामग्री

-2 कप फुल क्रीम दूध

-1 कप मखाना

-½ कप बादाम की कतरन

-2 बड़े चम्मच घी

-चीनी स्वादानुसार

-चुटकीभर केसर के धागे

-½ छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर

बादाम खीर बनाने का तरीका

बादाम खीर बनाने के लिए सबसे पहले एक भारी तले की कड़ाही में घी गर्म करके उसमें मखाने और बादाम की कतरन डालकर धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद दोनों चीजों को अलग रख दें। अब एक गहरे बर्तन में दूध और केसर डालकर दूध में उबाल आने तक उसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाते रहें। इसके बाद दूध में चीनी डालकर अच्छी तरह घुलने दें। जब चीनी दूध में घुल जाए तो उसमें भुने हुए मखाने और बादाम की कतरन मिला दें। खीर में गाढ़ापन लाने के लिए इस मिश्रण को धीमी आंच पर तब तक पकाएं, जब तक मखाने नरम और दूध थोड़ा गाढ़ा न हो जाए। आपकी बादाम खीर बनकर तैयार है, इसे परोसते समय ऊपर से थोड़ा सा भुना मखाना और बादाम डालकर गार्निश करें।

