नवरात्रि में बना लें फलाहारी साबुदाने के चीले, बिना व्रत वाले भी चट कर जाएंगे
Sabudana Chilla Recipe: नवरात्रि के नौ दिनों में व्रत रखने वाली महिलाओं को अक्सर समझ नहीं आता कि बाकी परिवार वालों के लिए क्या बनाएं और सबसे अंत में खुद के लिए फलाहार क्या बनाएं। ऐसे में ये साबुदाना चीला की रेसिपी व्रत और गैर व्रती दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। नोट कर लें रेसिपी।
नवरात्रि के नौ दिनों में अगर व्रत कर रही हों तो सबसे ज्यादा मुसीबत होती है। क्योंकि घर वालों के लिए कुछ अलग से बनाना काफी थकान भरा हो जाता है। इसलिए इस नवरात्रि ऐसी रेसिपी को नोट कर लें। जो ना केवल आप फलाहार के तौर पर खाएं बल्कि बाकी घरवालों और बच्चों को भी आराम से खिला सकते हैं। जैसे ये साबुदाने और सामक के चावल से बने मजेदार चीले हैं। जिसे व्रत और गैर व्रत दोनों ही आराम से खा सकते हैं। तो बस नोट कर लें आसान सी रेसिपी।
साबुदाने का चीला बनाने की सामग्री
एक चौथाई कप साबुदाना
आधा कप समा के चावल
एक उबला कटा आलू
दो हरी मिर्च
दो इंच अदरक का टुकड़ा
दही दो चम्मच
सेंधा नमक टेस्ट के लिए
पानी डेढ़ कप
जीरा
काली मिर्च पाउडर
धनिया के पत्ते
देसी घी
साबुदाने का चीला बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले किसी पैन को गर्म कर लें और उसमे साबुदाने को डालकर ड्राई रोस्ट कर लें।
- जब ये धीमी आंच पर रोस्ट हो रहे हों तो साथ में समां के चावलों को भी डाल दें। और फिर करीब एक से दो मिनट के लिए भूनें।
- दो मिनट भूनने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर इसे पलट दें और ठंडा हो जाने दें।
- जब ये ठंडे हो जाएं तो इन्हें ग्राइंडर जार में पीसकर लें।
- फिर इसमे उबले आलू, सेंधा नमक, दही और पानी डालकर पीस लें।
- बैटर तैयार करें और बाउल में पलटें। दस मिनट के लिए रेस्ट होने को छोड़ दें।
- दस मिनट बाद ये फिर गाढा हो जाएगा तो पानी डालकर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लें।
- इसमे जीरा, काली मिर्च पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक डालें।
- डोसा तवा या पैन को गर्म करें और इसे करछूल से डालें। बैटर इतना पतला हो कि तवे पर डालने से जाल जैसा बन जाए।
- अब इस पर घी डालें और ढंककर दो मिनट धीमी फ्लेम पर पकाएं।
- ऊपर से पनीर का क्रम्बल मिक्सचर बनाकर डालें और गैस से उतार लें।
- तैयार है टेस्टी साबुदाने का फलाहारी डोसा इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें।
