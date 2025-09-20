नवरात्रि में बना लें फलाहारी साबुदाने के चीले, बिना व्रत वाले भी चट कर जाएंगे

नवरात्रि के नौ दिनों में अगर व्रत कर रही हों तो सबसे ज्यादा मुसीबत होती है। क्योंकि घर वालों के लिए कुछ अलग से बनाना काफी थकान भरा हो जाता है। इसलिए इस नवरात्रि ऐसी रेसिपी को नोट कर लें। जो ना केवल आप फलाहार के तौर पर खाएं बल्कि बाकी घरवालों और बच्चों को भी आराम से खिला सकते हैं। जैसे ये साबुदाने और सामक के चावल से बने मजेदार चीले हैं। जिसे व्रत और गैर व्रत दोनों ही आराम से खा सकते हैं। तो बस नोट कर लें आसान सी रेसिपी।