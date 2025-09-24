नवरात्रि में मां दुर्गा को लगाएं कट्टू की बर्फी का भोग, बेहद टेस्टी और आसान है रेसिपी
Buckwheat Barfi Recipe : अगर आप मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए नॉर्मल चीजों की जगह कुछ अलग और खास बनाना चाहते हैं तो माता रानी को कट्टू की बर्फी का भोग बनाकर लगाएं।
Kuttu ki Barfi For Navratri Bhog : आज शारदीय नवरात्रि 2025 का तीसरा दिन है। आज के दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मां चंद्रघंटा शांति, साहस और कल्याण का प्रतीक मानी जाती है। बाघ पर सवार मां चंद्रघंटा का तेजस्वी रूप भक्तों के जीवन से भय और बाधाओं का नाश करके उन्हें शांति और सुख प्रदान करता है। अगर आप मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए नॉर्मल चीजों की जगह कुछ अलग और खास बनाना चाहते हैं तो माता रानी को कट्टू की बर्फी का भोग बनाकर लगाएं। कट्टू की बर्फी खाने में टेस्टी होने के साथ बनाने में भी बेहद आसान है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते कैसे बनाई जाती है कट्टू की बर्फी की रेसिपी।
कुट्टू की बर्फी बनाने के लिए सामग्री
-2 कप कुट्टू का आटा
-1 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल
-1 कप चीनी
-आधा कप बारीक कटे हुए बादाम
-आधा कप बारीक कटे हुए काजू
-2 चम्मच इलायची पाउडर
-3 कप देसी घी
कुट्टू की बर्फी बनाने का तरीका
कुट्टू की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में देसी घी डालकर गर्म कर लें। घी गर्म होने पर पैन में कुट्टू का आटा डालकर धीमी आंच 5 मिनट तक भून लें। जब आटा अच्छी तरह भून जाएं, तो इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर भूनें। थोड़ी देर नारियल को भूनने के बाद पैन में चीनी डालकर उसके घुलने तक अच्छी तरह पकाएं। जब मिश्रण पैन छोड़ने लगें, तो उसमें इलायची पाउडर मिलाकर गैस बंद कर दें। अब एक ट्रे में घी लगाकर उसमें मिश्रण को डालकर फैला लें। जब मिश्रण हल्का ठंडा होने लगे तो चाकू की मदद से बर्फी को मनचाहे आकार में काट लें। बर्फी के ऊपर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर गार्निश करें। माता रानी को भोग लगाने के लिए कुट्टू की बर्फी का भोग बनकर तैयार है।
